Erdoğan'dan Macron'a sert sözler: Senin benim şahsımla daha çok sıkıntın olacak

12 Eylül 2020 Cumartesi, 16:08

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 Eylül darbesinin 40. yılında, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda Vesayetten Demokrasiye Milli İrade Sempozyumu'nda açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

“HİÇBİR DARBE MİLLİ VE MASUM DEĞİLDİR”

“İnsanlık tarihinde pek çok yönetim biçimi vardır. Bu yönetim sistemleri içinde milli irade üstünlüğüne dayalı olanların ayrı bir yeri bulunuyor. Özellikle son bir asra damgasını vuran demokrasi zengin bir uygulama alanına sahiptir. Türkiye'de bu sürece en erken katılan ülkeler arasındadır. Bu süreç oldukça zorlu ve sıkıntılı yürümüştür. Şöyle dönüp 1950'den bugüne baktığımızda darbeler, cuntalar vesayet lekeleriyle dolu olduğunu görüyoruz. Siyaset mühendislikleri, zorbalıklar, sinsi tuzaklar ve daha nice oyunlar yaşadık. Bedelini demokraside ve ekonomide geri kalmışlık olarak, evlatlarımızın dar ağacından terör saldırılarında can vermeleri olarak ödediğimiz bu süreci asla unutmayacağız. Her şeyden önce şu gerçeği ülkemizdeki herkesin kabul etmesi gerek; Türkiye'de yapılmış ve teşebbüs edilmiş hiçbir darbe, vesayetin hiçbir oyunu meşru değildir, milli değildir, masum değildir, onurlu değildir.

Türkiye'yi kendi başına bırakılamayacak kadar önemli bir yer olarak tarif edenler, ülkemizi mutlaka vasiler eliyle yönetmek için her yolu denemişlerdir. Milletimiz 15 Temmuz'da gösterdiği cesaret ve kahramanlıkla, ortaya koyduğu dirayetli duruşla, geçmişteki kirli senaryolarla da hesaplaşmıştır. Yine o gece görülmüştür ki, millet kıyama kalktığı zaman darbecilerin silahı da topu da medyası da uluslararası destekleri de hiçbir işe yaramıyor.

“FETÖ'NÜN ÖNÜNÜ AÇMAK İÇİN”

Darbe haberi, Washington'a ulaştığında birilerinin 'bizim çocuklar başardı' demesi 12 Eylül'ün gerisindeki karanlık yüzü ifade ediyor. Hiç şüphe yok ki 15 Temmuz gecesi yine 'bizim çocuklar yine başardı' demek için bekliyordu. Türkiye'yi 12 Eylül darbesine hazırlayan karanlık odak, hiç şüphesiz darbe sonrasının planlamasını da yapmıştır. Askeri rejimin sol grupları sert şekilde tasfiye etmesinin amacının PKK'nın gelişip büyümesindeki engelleri kaldırmak olduğu anlaşılıyor. Yine askeri rejimin bu ülkenin yerli girişimlerini kaybetmenin de FETÖ'nün önünü açmak için olduğunu daha iyi görüyoruz.

Anadolu'nun küçük bir ilindeki Milli Türk Talebe Şubesi 12 eylül darbecileri tarafından kapatılıyor. Şube binası önce camları kırılarak, içindeki mobilyalar yakılarak tahrip ediliyor. Yılların birikimi olan fikir kitapları ve dergiler de sobada yakılarak ortadan kaldırılıyor. Yerli ve milli zihin yapısına sahip nesillerin yetişmesine katkı sağlamış eserler imha ediliyor. Bu kitap ve dergileri yanmaktan kurtarmak isteyenler ise onlar da gözaltına alınıyor.

“FİKİR HAYATI ESKİSİ KADAR CANLI OLAMADI”

Bu sıradan bir kitap düşmanlığı eylemi değildir. Amaç milletimizin değerlerini oluşturan ve nesilden nesile aktarılan hafızanın, maddi altyapısını tümüyle yok etmektir. Ülkemizin fikir hayatı 12 Eylül darbesinden sonra hiçbir zaman eskisi kadar canlı olamadı. Bunun yerine gençlerimizin zihinleri, tercümeye dayalı ideolojik akımlara maruz bırakıldı. Milletimizin adet hayat damarları olan dini hassasiyetleri, kültürel birikimleri FETÖ ve benzeri sapkın yapılar öne çıkarıldı. IMF'ye muhtaç ve mahkum hale getirildik. Bunu bizzat şahsım yaşadım.

“IMF’YE BORCU SIFIRLADIK”

İşte göreve geldiğimizde IMF'ye olan borç 23,5 milyar dolardı ve hamd olsun 2013'te IMF'ye olan bu borcu sıfırladık. Artık bizim borcumuz filan kalmadı. Ama ana muhalefet 'bak ekonomik sıkıntılarınız var, durmayın IMF'ye müracaat edin, bu ülke ayakta kalsın' Artık bizim IMF diye bir kapımız yok, biz bize yeteriz. Bu ülke kendine yeter.

GENÇLER SAPKINLIĞA, LÜMPENLİĞE TEŞVİK EDİLDİ

Son dönemde sıkça gündeme getirilen pek çok sancılı meselenin kökünde yine 12 Eylül'de tohumları atılan sosyal çarpıklıklar vardır. Gençlerimizin tarihleriyle, kültürleriyle ilgilenmektense sapkın hayat biçimlerine, ahlaksızlığa, lümpenliğe teşvik edilmesi 12 Eylül'ün ülkemize bıraktığı kötü mirastan birisidir. Darbe ve vesayet düzeni Türkiye'ye doğrudan müdahalenin ağır sonuçlarıyla karşılaşmak istemeyenlerin hep vazgeçilmez araçları olmuştur.

“TEK KÖKLÜ DEĞİŞİM CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİ”

Üzerinde darbe gölgesi olmayan tek köklü değişim, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişimizdir. Bu ciddi manada bunları rahatsız etmiştir. Elbette bu safhaya kolay gelmedik. Son 18 yılda, milletimizin demokrasi ve kalkınma özlemini dindirecek pek çok reformu hayata geçirdik.

“ÖZGÜRLÜKLERİN ÖNÜNDEKİ ENGELLERİ TEMİZLEDİK”

Kılık kıyafet, dil kültür, inanç alanında yasakları kaldırdık. Demokrasinin hakların, özgürlüklerin bütün bunların önündeki engelleri birer birer temizledik. Ülkemizin bu dengeli ve hızlı adımlarını, çıtayı sürekli yükselterek iddialı bir vizyonun hale dönüştürdük. Bunu Cumhur İttifakı ile gerçekleştirmeyi başardık. Demek ki oluyor, dayanışma olduktan sonra bu milletin yapamayacağı hiçbir şey yok. 2023 hedeflerini ortaya koyduk. Bu vizyonu 2011 seçim beyannamemizin merkezine yerleştirerek, milletimize artık günü değil geleceği düşünen, çeyrek asır sonrasının projelerini yapan bir yönetime sahip olduğu mesajını verdik.

Gezi olaylarından, 17-25 Emniyet-Yargı darbe girişimine, bölücü örgütün çukur eylemlerinden güney sınırlarımızı kuşatma gayretlerine, 15 Temmuz'dan Akdeniz'deki gelişmelerine kadar hepsi bu sürecin birer parçasıdır. Akamete uğrattığımız her saldırıyı farklı alanlarda yenileri izledi. Tıpkı darbe öncesi hazırlık süreci gibi milletimizin kanını dökme dahi çok farklı boyutları olan bu senaryoların hepsini de boşa çıkartmakta kararlıyız.

MACRON'A SERT SÖZLER

Güneyde malum koalisyon güçleriyle mücadelemiz var. Ve hemen şöyle bakıyorsunuz ki bir terör devleti oluşturulmaya çalışılıyor. Nerede? Suriye'de. Öbür tarafta Libya'da karşımızda darbeci Hafter ve onun güçlerinin ne yazık ki Wagner diye paralı Abu Dabi yönetiminin desteklediği silahlı güçleri var. Onların yanında Fransa sürekli gündemde.

İsim olarak anmak istemiyorum ama mecburum anmaya çünkü o şahsımla çok uğraşıyor. Diyor ki, ‘Türk milleti ile değil ama bizim Erdoğan ile sıkıntımız var’ Sayın Macron senin şahsımla daha çok sıkıntın olacak. Önce Türk milletiyle uğraşma, Türkiye ile uğraşma. Afrika'nın tarihi adeta Fransa'nın tarihidir. Cezayir'de bir milyon insanı öldüren sizsiniz. Siz bize insanlık dersi veremezsiniz önce bunu öğren. Bunu ben bizzat kendisine söyledim. Bak dedim senin tarih bilgin yok, senin bunları öğrenmen lazım. Biz ise Afrika'da bir insanın burnunu kanatmadık.