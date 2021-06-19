Erdoğan'dan parti teşkilatına sert uyarılar!

19 Haziran 2021 Cumartesi, 17:36

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Antalya İl Teşkilatı'ndaki programda yaptığı konuşmada parti içine uyarılarıda bulundu.

Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"BIRAKIN GİDENLER GİTSİN"

Ana kademe daha çok çalışacak. Peki daha çok nasıl çalışacak? Öncelikle gerek milletvekillerimiz, gerek tüm ana kademe ilçe teşkilatlarıyla beraber kardeşçe, birbirinin hakkında ileri geri konuşmadan, kıskanmadan çalışacak. Kardeşlerimiz, genel başkanınız olarak, lideriniz olarak sizden bir şey istiyorum; birbirinizi, birbirimizi allah için seveceğiz. Makam, mevkii için değil. Öyle bir dayanışma içerisinde olacağız. Gerek ana kademe, gerek hanım kardeşlerim, gerekse genç kardeşlerimiz. Hiç birbirimizin arkasından en ufak bir laf etmeyeceğiz. Bu davanın mensubu olanlar birbirinin aleyhinde konuşamaz. Bırakın gidenler gitsin, hiç umursamayın.

"BİR DOST VEKİLLER UĞRAMIYORLAR DEDİ"

Bir dost, bir ille alakalı, ilimizin vekilleri uğramıyorlar dedi. Teşkilatı doğru dürüst görmüyoruz dedi. Burası (Antalya) değil, başka ille alakalı. 6 milletvekilimiz, bütün hafta salı, çarşamba, perşembe Ankara, bunun dışında Antalya'da olması lazım. Benim milletvekili arkadaşlarım, dağ, taş demeden her yeri dolaşmaları lazım. Milletvekili arkadaşlarımız teşkilata tabi olacaklar, yapılan programa uyacaklar.

HDP BİNASINA SALDIRI HAKKINDA AÇIKLAMA

Saldırılarda en çok kayıp veren siyasi parti AK Parti'dir. Çeşitli örgütlerin saldırılarında güvenlik güçlerimizden ve vatandaşlarımızdan şehit olanlar, yaralananlar da olmuştur. Bugün ortalığı ayağa kaldıranlardan tek ses çıkmadı. Biz bunlar gibi değiliz. Olmadık, olmayacağız. İzmir'deki provokatif saldırıyı en şiddetli şekilde kınıyoruz. Failin ilişkileri ortaya çıkartılarak en ağır cezayı alacağına inanıyorum.