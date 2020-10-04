Erdoğan'dan Said Nursi'nin 'talebe'sine taziye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Bediüzzaman' diye bilinen Said Nursi'nin "talebe'lerinden olan Mehmet Fırıncı için taziye mesajı yayımladı.
Nurculuğun kurucusu Said Nursi'nin "talebe"lerinden olarak bilinen Mehmet Fırıncı, tedavi gördüğü hastanede dün 92 yaşında hayatını kaybetti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mehmet Fırıncı için 'taziye' mesajı yayımladı. Erdoğan'ın Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:
"Ömrünü İslam'ı öğretmeye, anlatmaya ve ahlaklı nesiller yetiştirmeye vakfetmiş olan, İstanbul İlim ve Kültür Vakfı Başkanı Mehmet Fırıncı'ya Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."
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