Erdoğan'dan 'sanatçılara destek' açıklaması: 31 bin sanatçıya vereceğiz
AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Önümüzdeki günlerde 31 bin sanatçıya 250 milyon liraya ulaşan destek vereceğiz. Sancılı dönem yaşayan tiyatro sektörüne de 25 milyon lira tutarında turne desteği sağlayacağız" açıklaması yaptı.
Erdoğan, Kocayusuf Maske Fabrikası'nın açılışında konuştu. Sanayicimize tüm destekleri verirken esnafımızı, çiftçimizi, sanatçımızı da asla ihmal etmedik, etmiyoruz" diyen Erdoğan, "Salgının yol açtığı kısıtlamadan dolayı zorlu günler geçiren sanat emekçilerimize sahip çıkıyoruz. Önümüzdeki günlerde 31 bin sanatçıya 250 milyon liraya ulaşan destek vereceğiz. Sancılı dönem yaşayan tiyatro sektörüne de 25 milyon lira tutarında turne desteği sağlayacağız" diye konuştu.
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"HÜKÜMET NEREDE? DİYORLAR YA"
Koronavirüs ülkemizi de olumsuz etkiliyor. Turizm, yeme içme ve hizmetler sektöründe insanlarımız ekonomik, maddi/manevi kayıplar yaşıyor. 84 milyonun derdine derman olmayı kendimize görev biliyoruz. Şimdiye kadar salgının ekonomik etkilerini en aza indirmek için yaptığımız yardımların büyüklüğü 661 milyar lirayı buldu. "Hükümet nerede?" diyorlar ya. Bu rakamla Türkiye vatandaşlarına ve iş dünyasına en fazla destek sağlayan ülkeler arasında yer alıyor.
Biz birinci sınıf sağlık hizmetini insanımıza ücretsiz sunduk. Bugün 'benim' diyen ülkeler, 100 avro, 150 avro ile maske veriyor. Biz ise bunu ücretsiz veriyoruz. Muhalefet çok iyi biliyor ama işlerine gelmiyor.
Sanayi sicil sistemi kayıtlarımıza göre, salgın başında 14 maske üreticisi varken, bugün bu sayı 424'e yükseldi. Nereden nereye... Bu artış neticesinde tıbbi ve cerrahi maske ihracatımız 100 kat artarak 2019'da yaklaşık 2 milyon dolardan, 2020'de 212.5 milyon dolara çıktı.
Bu dönemde G20'de sanayi üretimi en çok artan ülkeler arasında yer aldık. Organize sanayi bölgelerinde de pozitif gelişmeler kaydettik.
"BORÇLARI ERTELİYORUZ"
Esnafımızı, çiftçimizi, sanatçımızı da ihmal etmiyoruz. Kuraklığın etkilerini azaltmak üzere basınçlı sulama sistemi kuran çiftçilerimize 150 milyon lira ilave hibe desteğini zaten başlatmıştık. Çiftçilerimizin Ziraaat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarını erteliyoruz.
Kuraklık Sigortası'nda TARSİM devlet desteğini önümüzdeki yıla özel yüzde 70'e, hasar ödeme oranını yüzde 80'e çıkarıyoruz. Kuraklıktan etkilenen buğday, arpa, yulaf, çavdar, nohut ve mercimek üreticilerimize verim kayıplarına göre dekara 100 liraya kadar doğrudan ödeme yapacağız.
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