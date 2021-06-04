Çamlıca Kulesi’ndeki 360 Kule Kafe & Restoran’ı Erdoğan’a yakın isim olan Hasan Yeşildağ aldı

04 Haziran 2021 Cuma, 04:00

Hasan Yeşildağ ismini kamuoyu, belediye başkanlığı döneminde hapis cezası alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hizmet edebilmek için sahte çek suçu işleyerek Pınarhisar Cezaevi’ne giren dostu olarak tanıdı.

Kardeşi Zeki Yeşildağ’ın da İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) meclis üyesi olduğu Hasan Yeşildağ, AKP döneminde Türkiye’nin sayılı işadamlarından biri oldu. İBB’ye ait Ulus Cafe, halı sahalar, nargile cafelerden sonra Yapı&Yapı İnşaat’a verilen Ankara AKM Millet Bahçesi, Rize’de Cengiz İnşaat’la birlikte verilen İyidere Lojistik Limanı’ndan sonra şimdi de geçen hafta açılışı yapılan Çamlıca Kulesi’nin restoran ve kafe işletmesi işi verildi.

İlk temeli Nurettin Sözen’in belediye başkanlığı döneminde atılan Çamlıca Kulesi, daha sonra İBB’den alınarak PTT’ye bağlı bir anonim şirket olan Kule AŞ’ye devredildi. Varlık Fonu’na ait PTT’nin yüzde 50’sine sahip olduğu Kule’nin içinde yer alan 360 Kule Kafe & Restoran ise ihalesiz olarak Hasan Yeşildağ’a verildi. Erdoğan’ın İBB başkanı olduğu dönemde Ulus Cafe’nin işletmesini alan Yeşildağ, daha sonra Kuruçeşme’de birçok kafenin sahibi oldu. Bu arada enerji işine de giren Yeşildağ ailesi Kased Enerji AŞ’den sonra medya sektörüne de girerek Ethem Sancak’a ait Star, Akşam ve Kanal 24’ü satın aldı.

İstanbul’un yeni simgesi olarak lanse edilen Kule’deki restoran ve kafe işletmesinin ihalesine ilişkin PTT’nin açtığı herhangi bir ihale ilanına rastlanmıyor. Sayıştay denetiminin dışında olan Kule AŞ’deki kafe ve restoranda bir kâse çorba 24 TL, iki kişilik kahvaltı 180 TL, ızgara köfte 62 TL, çay 10 TL’den satılıyor.

HOLDİNGE GİDEN YOL

Erdoğan’ın siyaset sahnesine çıkmadan önce iş dünyasında Yeşildağ ailesinin ismi bilinmezken şimdi enerji, yapı, eğlence ve medya patronu olarak birçok alanda yatırımları olan bir holdinge sahipler. Son olarak Ankara’da AKM’de yapılan millet bahçesi ile Rize’de Mehmet Cengiz’le ortak olarak İyidere Lojistik Liman işini aldılar. Hasan Yeşildağ adı, ilk olarak 1 Şubat 1979’da katledilen Abdi İpekçi suikastında geçti. Yıllar itibarıyla gazetelerde şu şekilde yer aldı:

- Milliyet gazetesi (09 Mart 1979): “Geçen aralık ayında Üsküdar’da bomba ile yakalanan iki ülkücünün sorguları sırasında Üsküdar ve Kadıköy’de birçok olayın suçlusunun ortaya çıkarıldığını, Atatürk Eğitim Enstitüsü Müdür Yardımcısı Fahrettin Yılmaz’ı öldürdükleri ileri sürülen Hasan Yeşildağ ve Saffet Alyas da yakalandı.”

- Milliyet gazetesi (31 Mart 1979): “ÜGD Üsküdar şubesi kurucularından Hasan Yeşildağ’dan sağladıkları tabancalarla İstanbul’un çeşitli yerlerinde soygunlar yapan ve elde ettikleri paralarla cezaevinde bulunan ülkücülere yardım ettikleri iddiası ile aranan Ercüment Demir ve Sabahattin Civelek, asayiş şubesi ekiplerince yakalandı...”

‘AĞABEY, SEN DE GİRECEKSİN’

Hasan Yeşildağ ismi Erdoğan’ın Pınarhisar Cezaevi’nde kaldığı dönemde yaygın olarak duyuldu. Hüseyin Besli ve Ömer Özbay tarafından kaleme alınan “Recep Tayyip Erdoğan, Bir Liderin Doğuşu” isimli kitapta Erdoğan’ın “hapishanede öldürüleceği” istihbaratını aldıktan sonra Hasan Yeşildağ’ın yaptıkları anlatılıyor: “Aldığı bilgiyi ilk olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi üyesi olan kardeşi Zeki Yeşildağ’la paylaştı. Ne gibi önlemler alabileceklerini gözden geçirirken Zeki, kestirip attı: Ağabey, uzatmaya gerek yok. Tayyip Bey’le beraber sen de gireceksin cezaevine.”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD gezisinde protestocularla sık sık kavgaya giren de Pınarhisar Cezaevi’nde hapis yatan Hasan Yeşildağ’ın kardeşi Zeki Yeşildağ’dı. Yeşildağ, hapiste Erdoğan’ın hizmetlerini yaparken görüşme trafiğini de ayarlayan isimdi.