Erdoğan'dan 'sınıra duvar örme' açıklaması
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada, "Sınırlarda ördüğümüz duvarlarla giriş-çıkışları tamamen engellemiş olacağız" dedi.
Önlemlerin bir kez daha ele alındığı toplantının ardından Erdoğan ile telefonda görüşen Bakan Akar, çalışmalara ilişkin bilgi verdi.
Akar'dan çalışmalara ilişkin bilgi alan Erdoğan da sınır birliklerine seslendi. Erdoğan, "Sınırlarda ördüğümüz duvarlarla giriş-çıkışları engelleyeceğiz" dedi.
Sonrasında hudut birliklerinin komutanlarına hitap eden Erdoğan, şunları söyledi:
"Çok farklı bir dönemden geçiyoruz, bir taraftan sel afetleri bir taraftan yangınlar. Bütün bunlar devam ederken bir de dedikoduya dayalı bir sıkıntı. Bu dedikoduya dayalı sıkıntıları da inanıyorum ki sizler bertaraf edeceksiniz. Bunları da aşmamız gerekiyor çünkü bir yalan terörü Türkiye'de estiriliyor. Bu yalan terörünü biz sizinle beraber aşacağız. Özellikle de bu sınırlarda ördüğümüz duvarlarla giriş-çıkışları da tamamen engellemiş olacağız. Çünkü bu hudutlardaki duvarlarımız bizim emniyet, güvenlik duvarlarımızdır. Bunu sizler başardığınız takdirde TSK'nin, güvenlik güçlerimizin yükü daha da hafifleyecektir. Bu duygularla sizleri tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum."
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