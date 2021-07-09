Erdoğan'dan sistem savunması: Karar almamızı hızlandırdı

09 Temmuz 2021 Cuma, 14:11

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaret ettiği Diyarcuma namazı sonrası Diyarbakır'da bulunan Kurşunlu Camisi'nin önünde açıklamalarda bulundu.

Diyarbakır'da yapılan imar faaliyetlerine ilişkin konuşan Erdoğan, "Kurşunlu Camii, gerçekten bu şehrimizin bu beldemizin adeta bir tacıydı. Şimdi ise uzun bir aradan sonra burada tekrar bir cuma namazını kılmanın bahtiyarlığı içerisindeyiz. Suriçi'nde konutlarımız yerel mimariyle inşa ediliyor. Bir an önce bunlar bitirilip sahiplerine teslim edilecek. Bir başka Diyarbakır inşa ediyoruz, çok çok güzelleştirilmiş bir Diyarbakır'ı inşa ediyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın burada önemli bir gayreti var. Kısa zamanda bitirip teslim edeceğiz" diye konuştu.

BİONTECH'TE SERİ ADIM ATACAĞIZ

Erdoğan, Covid-19'a karşı Türkiye'de süren aşılama çalışmalarıyla ilgili olarak da "En yakın zamanda Uğur Bey ve eşi misafirlerimiz olacaklar. Biontech'te çok daha seri adım atacağız. Diyarbakır'daki aşılamadaki isteksizliği de ne yapıp yapıp gidereceğiz. Batı illerinde nasıl oluyorsa ben Diyarbakır'da da aşının süratle aşılanmanın olacağına inanıyorum" dedi.

CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİNİ SAVUNDU

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle ilgili sorulan bir soru üzerine Erdoğan, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin üçüncü yılında her geçen gün daha iyiye giden bir süreci yaşıyoruz. Attığımız adımlarda, aldığımız kararlarda Cumhurbaşkanlığı süreci bizim hızımızı artıyor. Bu sistem ülkemiz için çok çok hayırlı, çok çok faydalı olmuştur. Karar mekanizmaları çok daha seri çalışıyor. Böyle bir sistemi dünyanın en gelişmiş ülkelerinde de gördüğümüz gibi, Türkiye de bu sistemi yakalamakla çok daha verimli neticeler almaya başlamıştır" diye konuştu.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ AÇIKLAMASI

Erdoğan, Kurban Bayramı tatili süresiyle ilgili çalışmaların sürdüğünü belirtti ve "Millete seslenişte halkıma duyuracağım" ifadesini kullandı.



