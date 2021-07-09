Erdoğan'dan sistem savunması: Karar almamızı hızlandırdı
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, muhalefetin tepki gösterdiği, Türkiye'nin yerleşik kurumlarının geri plana itildiği Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni överek, "Karar mekanizmaları çok daha seri çalışıyor. Türkiye, bu sistemi yakalamakla çok daha verimli neticeler almaya başlamıştır" diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaret ettiği Diyarcuma namazı sonrası Diyarbakır'da bulunan Kurşunlu Camisi'nin önünde açıklamalarda bulundu.
Diyarbakır'da yapılan imar faaliyetlerine ilişkin konuşan Erdoğan, "Kurşunlu Camii, gerçekten bu şehrimizin bu beldemizin adeta bir tacıydı. Şimdi ise uzun bir aradan sonra burada tekrar bir cuma namazını kılmanın bahtiyarlığı içerisindeyiz. Suriçi'nde konutlarımız yerel mimariyle inşa ediliyor. Bir an önce bunlar bitirilip sahiplerine teslim edilecek. Bir başka Diyarbakır inşa ediyoruz, çok çok güzelleştirilmiş bir Diyarbakır'ı inşa ediyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın burada önemli bir gayreti var. Kısa zamanda bitirip teslim edeceğiz" diye konuştu.
BİONTECH'TE SERİ ADIM ATACAĞIZ
Erdoğan, Covid-19'a karşı Türkiye'de süren aşılama çalışmalarıyla ilgili olarak da "En yakın zamanda Uğur Bey ve eşi misafirlerimiz olacaklar. Biontech'te çok daha seri adım atacağız. Diyarbakır'daki aşılamadaki isteksizliği de ne yapıp yapıp gidereceğiz. Batı illerinde nasıl oluyorsa ben Diyarbakır'da da aşının süratle aşılanmanın olacağına inanıyorum" dedi.
CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİNİ SAVUNDU
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle ilgili sorulan bir soru üzerine Erdoğan, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin üçüncü yılında her geçen gün daha iyiye giden bir süreci yaşıyoruz. Attığımız adımlarda, aldığımız kararlarda Cumhurbaşkanlığı süreci bizim hızımızı artıyor. Bu sistem ülkemiz için çok çok hayırlı, çok çok faydalı olmuştur. Karar mekanizmaları çok daha seri çalışıyor. Böyle bir sistemi dünyanın en gelişmiş ülkelerinde de gördüğümüz gibi, Türkiye de bu sistemi yakalamakla çok daha verimli neticeler almaya başlamıştır" diye konuştu.
KURBAN BAYRAMI TATİLİ AÇIKLAMASI
Erdoğan, Kurban Bayramı tatili süresiyle ilgili çalışmaların sürdüğünü belirtti ve "Millete seslenişte halkıma duyuracağım" ifadesini kullandı.
Video Haberler
- New York'u sel vurdu, metro istasyonları su altında kald
- Hatalı sollama anları kamerada! Ceza yağdı
- Isparta’da eve giren yarasayı itfaiye çıkardı
- Spikerin canlı yayında zor anları
- Otobüs şoförü tartıştığı yolcuyu dövdü
- Ehliyetsiz sürücü ortalığı böyle savaş alanına çevirdi
- 5 boynuzlu kurbanlık koç alıcısını bekliyor
- Kadıköy'de suçüstü! 'Müşteri geldi' zannedince...
- Balçığa saplanan ineğin yardımına itfaiye koştu
- Teknede mahsur kalan 5 kişiyi deniz polisi kurtardı
En Çok Okunan Haberler
- İşte Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları
- Demirtaş, Bitcoin'in düşüş sebebini açıkladı
- Sedat Peker'den 15 Temmuz iddiası
- Mafya dizisinin oyuncusuna gözaltı
- Peker'in paylaşımında adı geçen Onay'dan açıklama
- Çok konuşulacak '50 milletvekili' iddiası
- Bilim Kurulu Üyesi'nden delta varyantı açıklaması
- Dolar/TL'de endişelendiren tahmin
- 'Uzaylılar bizimle iletişim kuracak'
- Avukatı, sıradaki hamlesini açıkladı