'Erdoğan'dan sonra AKP'nin başına kim geçsin?' anketi sonuçlandı!
Artıbir Araştırma Şirketi'nin hazırladığı “Türkiye'nin Gündemi” araştırmasında dikkat çeken sonuçlar yer aldı.
Artıbir Araştırma Şirketi'nin hazırladığı “Türkiye'nin Gündemi” araştırmasında dikkat çeken sonuçlar yer aldı.
Araştırmada, AKP seçmenine "Recep Tayyip Erdoğan'dan sonra AKP'nin başına kim geçmeli" sorusu yöneltildi. Ankete katılanların yüzde 38,2’si “İçişleri Bakanı Süleyman Soylu” yanıtını verdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın partinin başına geçmesini isteyenlerin oranı ise yüzde 17.8'de kaldı.
Erdoğan’ın damadı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın partinin başına geçmesini isteyenlerin oranı ise yüzde 5,8.
Öte yandan soruya “hiç kimse” yanıtını verenlerin oranı ise yüzde 21 olarak belirlendi.
İşte anketten çıkan sonuç:
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