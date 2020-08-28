Erdoğan’dan sonra AKP’nin başına o ismin geleceğini iddia etti

28 Ağustos 2020 Cuma, 14:04

AKP eski Düzce İl Başkanı Saim Tut, bugünkü ankaraekspresi.com’da yayımlanan yazısında siyaset kulislerini hareketlendirecek bir yazı kaleme aldı.

Sait Tut, Karar gazetesi yazarı Hakan Albayrak’ın Genel Yayın Yönetmeni olduğu internet sitesindeki yazısında AKP’nin başına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın damadı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın geçeceğini iddia etti.

Eski AKP’li yazarın “AK Partili sevgili dostlarımıza da bir müjdem var” diyerek duyurduğu yazısı şöyle:

“Bir zamanlar muhteşem umutlarla kuruluşunda yer alıp, ülkemizin demokratik ve iktisadi selameti uğrunda tüm baskılara direnerek uğrunda hiç bir fedakarlığı yapmaktan kaçınmadığımız AK Parti… Sonuçta bir damadın nerdeyse ‘’tek mirasçı olma” ihtirasıyla ve gözü hiç bir şey görmeksizin AK Partiye ve ülkeye bugüne kadar verdiği ve vereceği zararları hiç umursamayarak sorumsuzca tavır ve gerçeklerden kopuk abartılı tutumlarla yoluna devam etmesini ve koskoca ve görüntüde kerli ferli adamlardan oluşan parti camiasının bu duruma ses çıkarmıyor oluşunu nasıl değerlendirmek gerekir ve bu durum ne şekilde tanımlanabilir tam olarak bilemiyorum doğrusu. Ama açık olan şu ki, bugüne değin bırakın önemli bir başarıya imza atmak, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik krizi dahi kabul etmeyip tam aksine milletin zekasıyla dalga geçercesine, üstelik acemice bir illüzyonistin başvurabileceği yöntemlerle, içinde bulunduğumuz son derece sıkıntılı durumu ‘’uçuşa geçen Türkiye’’ olarak sunmaya çalışması akıl alır gibi değil.

“YENİ REİSİNİZ BERAT ALBAYRAK”

Yazar yazısının devamında şu ifadeleri kullandı:

Bu aşamada uzunca süre omuz omuza yürüdüğümüz AK Partili sevgili dostlarımıza da bir müjdem var; tez zamanda yeni ‘’reisiniz’’ ve ekseniniz Berat bey olacak gibi görünüyor. Şimdiden buna alışmaya çalışsanız iyi olur sanırım. Ayrıca beyefendiyi hangi argümanlarla savunup ne gibi başarılarını ön plana çıkartarak destekleyebileceğinizi de düşünmeye başlamanızı tavsiye ederim. Tabi bu arada nasıl bir huzur, rahatlık ve özgüvenle bunu yapabileceğinizi de hesap edin lütfen.”

KEMAL ÖZKİRAZ DA PAYLAŞTI

Avrasya Anket’in Başkanı Kemal Özkiraz da söz konusu iddia ile ilgili “Ben iki yıldır söylüyorum” ifadelerini kullandı.