Erdoğan'dan 'sosyal mesafe'siz miting

31 Ağustos 2020 Pazartesi, 16:59

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, sel felaketine uğrayan Giresun'da afet bölgesini gezip incelemelerde bulundu.

Erdoğan, selin en çok vurduğu Dereli ilçesinde toplanan kalabalığa seslendi. Sel sonrası zararların giderilmesi için verilecek destekleri açıklayan Erdoğan, "Rabbimiz dünyayı bir düzen üzere kurmuştur. Bu düzende tabiatın hakkı vardır. Tabi insanın hakkı vardır. Tabiatın hakkına riayet etmediğinizde bunun sonuçlarıyla yüzleşmek zorunda kalırsınız. İnsanın hakkına riayet etmediğinizde bunun vebaliyle karşı karşıya kalırsınız" ifadelerini kullandı.

Coğrafyanın zorluğunun ve arazinin kıtlığının ve nüfusun artışı inkar edilemez bir gerçek olduğunu söyleyen Erdoğan, "Şimdi bize burada rezerv alan lazım. Dereli'de böyle rezerv alan bulmak zor. İnşallah devlet ve millet olarak el ele verip bundan sonra dünyanın kadim işleyişine uygun şekilde şehirlerimizi geliştireceğiz" die konuştu.

Erdoğan'ın seslendiği kalabalıkta koronavirüs salgınına karşı 'sosyal mesafe' kuralına ise uyulmadığı görüldü.