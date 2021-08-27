Erdoğan'dan 'Taliban' açıklaması: Görüşüldü, yine görüşülür

27 Ağustos 2021 Cuma, 10:27

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı'nda gündeme ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Erdoğan, havaalanının korunması tartışmalarıyla ilgili "Yönetim belli olduktan sonra karar vereceğiz" diye konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

KABİL'DEKİ SALDIRILAR

Afganistan'daki terör saldırısını telin ediyoruz, kınıyoruz. DEAŞ'ın böyle bir süreçte bu adımı atması nasıl tehlkeli bir örgüt olduğunu ortaya koyuyor. Dünkü felaketi milletçe lanetliyoruz. Şu anda ülke yönetiminde ciddi bir boşluk var.

TAHLİYELER

Yoğun bir şekilde tahliye çalışmaları devam ediyor. Planlamaları titizlikle yaptık. Tahliyeler başarıyla gerçekleşti. Kabil askeri havaalanından İslamabad'a gidip oradan da THY uçaklarıyla sivil gerekse askeri heyetlerimizi ülkemize getiriyoruz. Bu süreç boyunca Afgan halkının istikrarına önemli katkılar sağladık.

TALİBAN İLE GÖRÜŞME

Bizim kiminle nerede ne zaman görüşmeler yapacağımız gibi lüksümüz yoktur. Biz şu anda büyükelçiliğimizi Kabil havaalanının içindeki askeri bölüme taşıdık. Büyükelçiliğimiz oradaki yerde faaliyetlerini sürdürüyor. Büyükelçiliğimiz 3.5 saatlik ilk görüşmeyi yaptı.

TÜRKİYE'DEKİ AFGAN GÖÇMENLER

Türkiye'de 1.5 milyon Afgan göçmen var deniyor. Ben size resmi rakam söylüyorum. Mevcut Afgan göçmen sayısı 300 bin. Bay Kemal ve izinden gidenler 1.5 milyon diye açıkladılar. Göç olayında da çok hassasız. Sınırlarda belli yerleri duvarlarla örüyoruz. Afganistan'da ciddi bir yönetim boşluğu var. Yönetim belirgin olmalı. Biz şu anda askerimizi sivil vatandaşlarımızı önce İslamabad'a sonra ülkemize geri getiriyoruz. Onların yüzlerindeki memnuniyet bizim için en önemli adımdır.

CHP'YE ELEŞTİRİ

Arkadaşlar öncelikle siz bu muhalefetin bu tür iftiralarda hiçbir zaman özür diledğini duydunuz mu? Karakterinde böyle bir şey yok. Kalktılar Merkez Bankası'yla ilgili ciddi yalanlar uydurdular. Döviz rezervi bakın nerelere çıktı. Bunların özür dilemesi söz konusu mu? Döviz rezervi 115 milyar dolarları bulacak. Bunlarda böyle bişey yok. Hayatları yalan. Bulmuşlar bir kadın yalan makinesi. BBC'nin yalan söylemesini anlarım da bunları böyle görmek istemezdik. Bu ülkenin ana muhalefetisin. Bu kadar yangın sel felaketleri oldu. Lehte açıklamalarını duydunuz mu? AFAD'ın yardım toplamasına bile karşı çıktılar. Eğer şu anda AFAD'a destek olmak isteyenler göğüslerini gere gere yardım edebilirler. Çünkü AFAD topladığı yardımlarla önemli.

BOSNA HERSEK ZİYARETİ

Bosna Hersek ve Karadağ'ı ziyaret etmek üzere birazdan bölgeye hareket ediyoruz. Ziyaretimin ilk bölümünde Saraybosna'da devlet başkanlığı konseyi üyeleriyle bir araya geleceğim. 16 Mart'ta resmi temaslar için Türkiye'yi ziyaret etmişlerdi. 17-20 Haziran'da Antalya Diplomasi Forumu vesilesiyle ağırlamıştık. Bosna Hersek güvenlik, istikrar ve kalkınmasına büyük önem verdiğimiz kilit bir ülkedir. Çok yakın kültürel ve beşeri bağlarımız mevcuttur. Ziyaretimizde işbirliğimizi ilerletmek için birlikte atabileceğimiz adımları görüşme fırsatı bulacağız. Başta altyapı ve yatırım alanlarında mevcut ortak projelerdeki son durumu değerlendireceğiz.