Erdoğan'dan 'turizm' açıklaması: Tarih verdi
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Almanya Başbakanı Angela Merkel ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan görüşmede, kademeli ve kontrollü normalleşme sürecini başlattıklarını, aşılama programını da hızla sürdürdüklerini belirterek olumlu gelişmelerle birlikte nisan ayında turizmin engelsiz ve güvenli biçimde başlayacağına inandığını söyledi.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye-Almanya ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. Erdoğan, görüşmede, Almanya Başbakanı Merkel ile düzenli temas ve diyaloğun devamına büyük önem verdiğini ifade etti. Türkiye'nin salgınla mücadelesinin kararlı şekilde devam ettiğini, kademeli ve kontrollü normalleşme sürecini başlattıklarını, aşılama programını da hızla sürdürdüklerini belirten Erdoğan, olumlu gelişmelerle birlikte nisan ayında turizmin engelsiz ve güvenli biçimde başlayacağına inandığını söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'de insani yardıma ihtiyaç duyan milyonlarca Suriyeliyi fiilen koruyan ve yardım sağlayan tek ülkenin Türkiye olduğunu vurgulayarak, gönüllü geri dönüşler konusunda Avrupa Birliği’nin mali ve teknik destek vermesi gerektiğine işaret etti. 18 Mart Mutabakatının güncellenmesi konusuna değinen Erdoğan, Türkiye’nin Doğu Akdeniz ve Ege konularında da yapıcı tutumunu sürdürdüğünü dile getirdi.
Libya’da yeni hükümetin güvenoyu alarak bir an evvel görevine başlamasının öncelik taşıdığını belirten Erdoğan, Suriye’de siyasi sürecin etkin şekilde devam etmesi gerektiğinin altını çizdi.
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