Erdoğan'dan Wilders hakkında suç duyurusu
AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda Özgürlük Partisi Genel Başkanı Geert Wilders hakkında suç duyurusunda bulundu.
AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Avukatı Hüseyin Aydın aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
Habertürk'te yer alan habere göre; Geçtiğimiz günlerde Hollanda Özgürlük Partisi Genel Başkanı Geert Wilders, Twitter'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli bir karikatür paylaşmıştı.
Bu karikatürün ardından, Erdoğan, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan suç duyurusunda bulundu.
NE OLMUŞTU?
Wilders, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a yönelik sözlerinin Hollanda medyasında geniş yer bulmasının ardından, Twitter hesabından Cumartesi akşamı Erdoğan’ın karikatürünün yer aldığı bir paylaşımda bulunmuştu.
Wilders, Erdoğan’ın, başında AKP yazılı bir el bombasıyla tasvir edildiği karikatürün üzerine, “terörist” yazmıştı. Twitter kullanıcılarının Hollandalı aşırı sağcı lidere karşı açtığı “Terörist Wilders” etiketi, Cumartesi gecesi birinci sıraya yükselmişti.
Hakkında Türkiye’de yayımlanan haberleri, Twitter takipçileriyle paylaşan Wilders, “Erdoğan’a terörist dediğim için Türkler kızgın ama gerçek bazen acıdır” demişti.
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