Erdoğan'dan "Xiaomi" açıklaması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin akıllı telefon üreticileri için bölgenin üretim üssü olma yolunda olduğunu belirtti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin akıllı telefon üreticileri için bölgenin üretim üssü olma yolunda olduğunu belirtti.
Erdoğan, "Yıllık 10 milyonun üzerinde cep telefonu satışının gerçekleştiği; Avrupa, Rusya ve Orta Doğu pazarlarının birleşme noktası Türkiye, akıllı telefon üreticileri için bölgenin üretim üssü olma yolunda emin adımlarla ilerliyor" dedi.
Erdoğan devamında, "Xiaomi ve iş ortağı Salcomp’un yaklaşık 30 milyon dolarlık yatırımla, 14 bin metrekare arazi üzerinde kurduğu bu fabrika, yıllık 5 milyon üretim kapasitesiyle 2 bin kişiye de istihdam sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.
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