Erdoğan'dan yeni anayasa açıklaması: Biz de kendi çalışmamızı yakında takdim edeceğiz

07 Mayıs 2021 Cuma, 14:10

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 100 maddelik yeni anayasa metniyle ilgili yaptığı değerlendirmede, "Biz de kendi çalışmamızı yakında takdim edeceğiz. Bahçeli ile istişare edip muhalefete de sunacağız" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Mısır ile yeniden başlayan üst düzey temaslarla ilgili ise "Bizim geçmişte de Mısır halkıyla sorunumuz yoktu" şeklinde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

AZINLIK CEMAATİ TEMSİLCİLERİYLE İFTAR

Ülkemizdeki tüm azınlık grupları ve dini cemaatlerin liderleriyle biraraya gelerek yaptığımız iftarda Türkiye'de herhangi bir sıkıntıları var mı yok mu bunları kendilerinden duymuş oldum. Azınlıkların nerede herhangi bir ihtiyacı varsa bu konularda yardımcı olabileceğimizi taahhüt ettik.

YERLİ AŞI

Biz bunları da sadece ülkemizde kullanmak değil, tüm dünyada nereden bir talep varsa hepsiyle de paylaşmaya hazır olduğumuzu söylemiş olduk. Ülkemizde de şu anda ciddi bir çalışma, yoğun bir çalışma var. Eylül, ekim aylarına yetiştirmeyi planladığımız bu çalışmayla da yerli aşımızı inşallah yapacağız.

ORTAK ÜRETİM

Biz Çin aşısıyla başladık, onun dışında Almanların ürettiği, Uğur Bey ile eşinin ürettiği aşıdan istifade ediyoruz şimdi de Sputnik aşısı için Putin ile görüşmeler yaptık, oradan da ciddi bir aşı alacağız ve sonra da ortak üretim yapacağız.

KOVİD-19 AŞILARI ÜZERİNDEKİ FİKRİ MÜLKİYET HAKKI

İnsanlığın sağlığıyla alakalı bir konuda 'Bunu biz ürettik, kimseye vermeyiz' gibi bir anlayış yanlış bir yaklaşımdır. İlim tüm insanlığın ortak malıdır, ilimde kıskançlık olmaz.

MISIR İLE İLİŞKİLER

Bizim Mısır halkına yönelik tavrımız çok çok olumludur. Biz düşman kardeşler olarak değil dost olarak Mısırla olan tarihten gelen birlikteliğimizi yeniden devam ettirme gayretindeyiz. Mısır halkını zorla Yunan halkıyla görmek bizi üzer. Bunu da daha önceden söylemiştim. Yeni bir süreç başladı. Önce istihbarat sonra Dışişleri tarafında görüşmeler başladı. Bunu geliştirerek devam edeceğiz.

Dış politikada Türkiye, birilerinin çekidüzen vermesi gereken bir ülke değil, tam aksine Türkiye dimdik ayakta durabilen bir ülke.

YENİ ANAYASA ÇALIŞMALARI

Yeni anayasayla alakalı olarak bizim Devlet Bey'le zaman zaman görüşmelerimiz oluyor. Bu görülmelerde birçok meseleyi görüşme imkanı buluyoruz. Yeni anayasayla ilgili konuları da görüştük. Şu anda onlar belli bir nokraya geldiler, hazırlıklarını da bize gönderdiler. bizim hazırlığımız da bitmek üzere, biz de kendilerine takdim edeceğiz. Sonra ortak bir çalışma yapacağız ve bununla kalmayı muhalefete de takdim edeceğiz. Sivil toplum örgütleriyle de bu çalışmaları paylaşmak suretiyle milletin genelinin kabul edeceği bir anayasayı çıkartalım istiyoruz.





