Erdoğan’dan "Zihinsel noktada bir tedaviye ihtiyacı var" dediği Macron’a mektup: “Sevgili Emmanuel...”
AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daha önce, "Zihinsel noktada bir tedaviye ihtiyacı var" şeklinde tepki gösterdiği Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a yazdığı mektubun bir kısmı dış basına sızdı. Erdoğan, gönderdiği mektupta Macron’a, “Sevgili Emmanuel...” şeklinde hitap ettiği öne sürüldü.
Erdoğan'ın "Zihinsel noktada bir tedaviye ihtiyacı var" dediği Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a yazdığı mektubun bir kısmı basına sızdı.
Haber sitesi Politico'ya dayandırılan bilgilere göre; Erdoğan, Macron’a gönderdiği mektupta “Sevgili Emmanuel” hitabını kullandığı ve ikili ilişkileri geliştirmek istediğini yazdığı ortaya çıktı. Macron ise Erdoğan’a cevaben yazdığı mektupta “Değerli Tayyip” ifadelerini kullandığı öne sürüldü.
Erdoğan, mektubu, Avrupa Birliği'nin aralık ayında yapılan Avrupa Konseyi zirvesinde Türkiye'ye yeni yaptırımlar getirmeyi kabul etmesi üzerine, bundan kısa süre sonra 19 Aralık'ta göndermişti.
Erdoğan, mektubunda o dönem koronavirüse yakalanan Macron’a “İyileşir iyileşmez sizinle ikili ilişkilerimizi, bölgesel sorunları, Covid-19 salgınına karşı ortak mücadelemizi ve Türkiye ile AB ilişkilerini konuşmak istiyorum” dedi.
Haberde Erdoğan'ın 24 Ekim'de yaptığı konuşmada Macron'a hitaben dile getirdiği, "Bu Macron denilen zatın İslam'la derdi nedir? Macron'un zihinsel noktada bir tedaviye ihtiyacı var. İnanç hürriyetinden, inanç özgürlüğünden anlamayan ve kendi ülkesinde yaşayan milyonlarca farklı inanç mensubu insanlara bu şekilde davranan bir devlet başkanına başka ne denilebilir! Öncelikle bir akli noktadan kontrol" sözleri de hatırlatıldı.
ELYSEE DOĞRULADI
Mektubu doğrulayan Elysee Sarayı kaynakları, Macron’un ocak ayında Erdoğan’a cevaben bir mektup yazdığını aktardı. Öte yandan iki lider arasında herhangi bir telefon görüşmesi ya da video görüşmesi planlanmadığını da belirtti.
ÇAVUŞOĞLU’NDAN AÇIKLAMA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macron’un verdiği yanıtın ardından mektuplaşmaya dair açıklama yapmış ve şunları söylemişti:
"Cumhurbaşkanımız, yeni yıl dileklerini iletmek ve Fransa'yı hedef alan terör saldırılarının ardından taziyelerini sunmak için Sayın Macron'a bir mektup yazdı. Bu mektuba bu hafta yanıt aldık. İlişkileri geliştirmek isteğini, Türkiye'ye atfettikleri önemi ve önümüzdeki süreçte Cumhurbaşkanımızla görüşmeyi de arzu ettiğini vurgulayan, güzel, pozitif, hatta bazı kısımlarında Türkçe ifadelerin bulunduğu bir mektup aldık. Cumhurbaşkanımıza takdim ettik. Cumhurbaşkanımız da 'Memnuniyetle görüşürüz' yanıtını verdi."
L'Opinion gazetesi, Macron'un Erdoğan'a cevaben yazdığı mektuba Türkçe "Değerli Tayyip" diyerek başladığını yazmıştı.
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