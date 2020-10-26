Erdoğan'ı yine kandırmışlar: Kuyruklu yalan

26 Ekim 2020 Pazartesi, 09:41

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, partisinin 7. Olağan Kongresinde konuşan AKP Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kayseri’ye 18 yılda 30 milyar lira kamu yatırımı yapıldığını belirterek, “Buna rağmen her kim 'Kayseri kamu yatırımlarından yeteri kadar pay almıyor' diyorsa inanın bana gözüne, dizine durur” şeklindeki sözlerine tepki gösterdi.

Erdoğan’ın sözlerinin gerçekle uzaktan yakından ilgisi olmadığını ifade eden Arık, T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığını internet sayfasında en çok yatırım yapılan illerin sıralandığını belirterek, “Söz konusu tabloda 2002-2018 yılları arasında yaklaşık 72 milyar TL ile en çok yatırım yapılan ilin İstanbul olduğu, İkinci sırada 42 milyar lira ile Ankara’nın, üçüncü sırada ise 17 milyar lira yatırım ile İzmir’in yer aldığı ifade ediliyor. Bu illeri Diyarbakır, Mardin, Konya ve Bursa izliyor. Yani Kayseri kesinlikle ilk 7 il arasında değil. Ama biz Kayseri’nin söz konusu dönemde İzmir ile aynı miktar yatırım aldığını ön görsek dahi Kayseri’ye 2 yılda 13 milyar liralık yatırım yapılmış olması gerekir. 2 yılda Kayseri’ye 13 milyar liralık yatırım mı yapıldı, hayır. Yani Cumhurbaşkanının sözlerini bizzat T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığını verileri yalanlıyor?” dedi.

"KUYRUKLU YALAN"

Bugün faaliyette olmayan Kalkınma Bakanlığı verilerinin de Erdoğan’ın sözlerini yalanladığını ifade eden Arık, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

‘Kayseri bırakın 2002-2018 yılları arasında 17 milyar yardım almayı, Kalkınma Bakanlığı’nın verilerine göre 2001-2018 yılları arasında ancak 4 milyar 203 milyon 488 bin TL kamu yatırımı aldı. Aynı dönemde Balıkesir Kayseri’den yüzed 0,01 fazla alarak 4 milyar 245 milyon 071 bin TL, Gaziantep yüzde 17,67 fazla alarak 4 milyar 946 milyon 068 bin TL, Adana yüzde 46,05 fazla alarak 6 milyar 139 milyon 278 bin TL, Bursa yüzde 104,13 fazla alarak 8 milyar 580 milyon 621 bin TL ve Konya yüzde 114,66 fazla alarak 9 milyar 023 milyon 257 bin TL kamu yatırımı aldı. Kayseri bunu mu hak ediyor. 2017 yılında 481 milyon 886 bin TL kamu yatırımı alan Kayseri, kişi başına düşen kamu yatırımları açısından 81 il içerisinde ancak 78’inci sırada yer alabildi. Kayseri’nin hak ettiği bu mudur?”

"BÜYÜKKILIÇ'A SORSAYDI"

AKP genel başkanını bu kez de danışmanları tarafından kaldırıldığını ifade eden Arık, “AK Parti Genel Başkanı, kamu yatırımı diye hayırseverlerin Kayseri’ye yaptığı derslikleri söylüyor. AK Parti Genel Başkanı kamu yatırımı diye Kayseri’nin kaynaklarıyla yapılan stadyumu söylüyor. AK Parti kamu yatırımı diye yapmadan geçilmeyen Kayseri Ankara bölünmüş yolunu söylüyor. Çünkü Kayseri’ye yatırım yapmadılar. Keşke AK Parti genel başkanı metin yazarlarının yazdığı yalan yanlış bilgileri okumak yerine yanındaki Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı’na Kayseri’nin kamu yatırımı alıp almadığını sorsaydı. Eminim ki Sayın Büyükkılıç, daha önce açıkladığı gibi, yine Kayseri’nin kamu yatırımlarından yeterli payı almadığını söyleyecekti. Her kim ki Kayseri kamu yatırımlarından hak ettiğini aldığını söylüyorsa yalan hem de kuyruklu yalan söylüyordur. Aksini iddia eden bakanlıkların rakamlarına baksın. Maalesef AK Parti genel başkanını yine kandırmışlar” diye konuştu.