Erdoğan'ın 16 üniversiteye atadığı rektörler kimler?

14 Ağustos 2020 Cuma, 16:50

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aralarında Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Ankara Üniversitesi'nin bulunduğu toplam 16 üniversiteye rektör atadı.

Üniversitelere atanan rektörler kimler?

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi: Üniversitenin yeni rektörü Prof. Dr. Mehmet Tümay oldu.

Tümay, lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Fakültesi'nde aldı.

Ardından Gaziantep Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Elektrik Elektronik Mühendisliği yüksek lisansını yapan Tümay, doktorasını da University of Strathclyde'de aynı bölümde tamamladı. 2006 yılında Profesör unvanını alan Tümay, son olarak Çukurova Üniversitesi'nde çalışıyordu.

Akdeniz Üniversitesi: Üniversitenin yeni rektörü olarak atanan Prof. Dr. Özlenen Özkan, lisans eğitimini aynı okulun tıp fakültesinde tamamladı. Uzmanlığını da okulunda, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı'nda tamamlayan Özkan bu bölümün anabilim dalı başkanlığı görevini yürütüyordu.

Ankara Üniversitesi: Üniversitenin rektörlük görevine atanan Prof. Dr. Necdet Ünüvar, 1984 yılında Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun. 1994-1996 yılları arasında Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları alanında Uzmanlık Eğitimini tamamlayan Ünüvar, 2001 yılında ise Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalında Profesör oldu. 2002 yılında Sağlık Bakanlığı Müsteşarlığı görevini yürüten Ünüvar, TBMM'de 23., 24., 25. ve 26. dönem AKP Adana milletvekilliği görevini de üstlendi.

Atatürk Üniversitesi: 2016 yılında Atatürk Üniversitesi'ne atanan Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Erdoğan tarafından alınan kararla okuldaki görevini sürdürecek. İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun olan Çomaklı yüksek lisansını Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü'nde; doktorasını ise Atatürk Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünde yaptı.

Çukurova Üniversitesi: Üniversitenin yeni rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel, lisans eğitimini de Çukurova Üniversitesi'nin Tıp Fakültesi'nde tamamladı. Ardından Connecticut Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne başlayan Tuncel dâhiliye ve böbrek hastalıkları dallarında ihtisas yaptı; Teksas Tech Üniversitesi Tıp Fakültesine Nefroloi Anabilim Dalı Başkanlığı'nda görev aldı.

Tuncel, Amerika Birleşik Devletleri'nin tıp alanındaki prestijli ödüllerinden biri olarak kabul edilen ve 'Dalında Mükemmelliği Yakalamış' tıp fakültesi profesörlerini onurlandırılmak amacıyla verilen 'Endowed Chair Ödülü'nün sahibi oldu. Tuncel, bu ödül sayesinde görev yaptığı üniversiteye 1 milyon Dolar bağışlanmasını sağladı.

Dicle Üniversitesi: Prof. Dr. Mehmet Karakoç, Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı'nda görev yaptığı okulunun yeni rektörü olarak atandı. Karakoç daha önce Karabük Üniversitesi'nde görev yaptı.

Fırat Üniversitesi: Lisans eğitiminde Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Mühendisliği Bölümünü tamamlayan Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, mezun olduğu okula rektör olarak atandı. Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde Yüksek Lisansını tamamlayan Göktaş 1992-1995 yılları arasında İngiltere Bristol Üniversitesinde Nükleer Reaksiyon Kinetiği alanında doktorasını tamamladı. 1995 yılında Amerika Birleşik Devletleri Argon National Laboratuvarında çalışma konusu ile ilgili araştırmalarda bulundu.

2011 yılında Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümüne profesör olarak atanan Prof. Göktaş, 2010-2013 yılları arasında Bartın Üniversitesi Fen Fakültesi Kurucu Dekanı olarak görev yapmıştır.

Gazi Üniversitesi: Rektör olarak göreve başlayan Prof. Dr. Musa Yıldız, lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimini de Gazi Üniversitesi'nde tamamladı. Arap Dili eğitimi alan Yıldız, 2007 yılında aynı okulda Profesör unvanını aldı. 2014-2019 yılları arasında da Gazi Eğitim Fakültesi Arap Dili Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanlığı görevini üstlendi. 2015-2020 yılları arasında da Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı olarak görev yaptı.

İnönü Üniversitesi: Hacettepe Üniversitesinde Tıp Fakültesinde lisans eğitimi alan Prof. Dr. Ahmet Kızılay, İnönü Üniversitesi'nin yeni rektörü olarak atandı. Kızılay, 1993-1997 yılları arasında da şu an rektörü olduğu İnönü Üniversitesinde Kulak Burun Boğaz Hastalıkları uzmanı oldu.

İstanbul Teknik Üniversitesi: Rektörlük görevine atanan Prof. Dr. İsmail Koyuncu, lisansını, yüksek lisansını ve doktorasını İTÜ Çevre Mühendisliği bölümünde tamamladı. Katholieke Universiteit Leuven ile Rice University'de araştırmacı olarak bulunan Koyuncu, 2014-2016 yılları arasında TÜBİTAK'ın Danışma Kurulu'nda yer aldı.

Karadeniz Teknik Üniversitesi: Lisansını, yüksek lisansını ve doktorasını da Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde tamamlayan Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı üniversitenin yeni rektörü oldu. Makine Mühendisliği eğitimi alan Çuvalcı, üniversitede Metalurji Ve Malzeme Mühendisliği bölümünde Profesör olarak görev alıyordu.

19 Mayıs Üniversitesi: Prof. Dr. Yavuz Ünal, rektör olduğu üniversitenin İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu.

1993 yılında 'Cumhuriyet Türkiye'si Hadis Çalışmaları' adlı teziyle Yüksek lisansını, aynı yıl katıldığı Doktora programını şubat 1997'de 'Rivayetlerin Hz. Peygamber'e Aidiyetini Tespit ve Değerlendirmede Aklın Rolü' adlı teziyle bitirdi. 1998 yılında üniversitenin İlahiyat Fakültesi Hadis Anabilim Dalı'na Yardımcı Doçent olarak atandı.

2002 yılında Doçent, 2008 yılında da Profesör olan Ünal, son olarak da Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hadis Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Hadis Anabilim Dalı Başkanı görevini üstleniyordu.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi: Okulun rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök, ilkokul eğitimini International School of Prague'da tamamladı. Kök, ODTÜ'den Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Birçok uluslararası şirkette de çalışan Kök, 2015'te Mühendislik Fakültesi Dekanlığı'na seçildi. Ardından ise 2016 yılından bu yana da okulun rektörü olarak görev yapıyor.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi: Üniversitenin yeni rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız oldu. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun olan Yıldız, aynı fakültede Türk-İslam edebiyatı alanında yüksek lisans yaptı. 1998 yılında Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türk-İslam Edebiyatı Anabilim Dalında araştırma görevlisi oldu. Doktora çalışmasını 2002 yılında Dokuz Eylül Üniversitesinde tamamladı. 2004'te yardımcı doçent, 2006'da doçent, 2012 yılında Profesör oldu. Aynı zamanda şair olan Yıldız'ın bazı şiirleri de bestelendi.

Trakya Üniversitesi: Üniversitede rektörlük koltuğunda oturan Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu görevine devam edecek. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden mezun olan Tabakoğlu, Trakya Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı'nda Yardımcı Doçent, 2005 yılında Doçent, 2011 yılında ise Profesör unvanını aldı.

2009 yılında, Trakya Üniversitesi Hastanesi Dahili Yoğun Bakım Ünitesi'nin Kurucusu ve Sorumlusu oldu. Burada 5 yıl boyunca aralıksız görev yaptı. Ardından 2012 yılında "Yoğun Bakım Uzmanı" unvanını aldı. Bu süre zarfında Hacettepe, Marmara, Gazi ve Erciyes gibi farklı üniversitelerde görev yaptı.

28 yıldan bu yana Trakya Üniversitesi'nde görev yapan Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, ağustos 2016'dan bu yana da üniversitenin rektörü olarak görev yapmakta.

Yıldız Teknik Üniversitesi: Prof. Dr. Tamer Yılmaz, Yıldız Teknik Üniversitesi'nin yeni rektörü oldu. 2013 yılında Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde aynı görevde bulunan Yılmaz, lisans ve yüksek lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı Mühendisliği Bölümünde tamamladı.

Doktorasını İTÜ'de yapan Yılmaz 1997 - 1998 yılları arasında Pisa Üniversitesinde Araştırma Mühendisliği yaptı.