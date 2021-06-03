Erdoğan’ın 3. doz aşıyı olmasına tepki: Yurttaştan esirgiyorsunuz

03 Haziran 2021 Perşembe, 02:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüse karşı ilk doz aşısını 14 Ocak’ta, ikinci dozunu 11 Şubat’ta yaptırdı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da hatırlatma dozu olarak bilinen 3. doz aşıların “en az 6 ay geçtikten sonra önerildiğini” açıkladı. Buna karşın Erdoğan, geçen günlerde katıldığı televizyon programında yurttaşlar için 2022’de yapılması konuşulan 3. doz aşısını da yaptırdığını açıklayarak “Ben 3 doz aşımı oldum, bir de antikor yükseldi mi yükselmedi mi ona baktım” dedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın “En az 6 ay geçtikten sonra hatırlatma dozu öneriliyor” demesine karşın, 5 ay içinde 3 doz koronavirüs aşısı olduğunu açıkladı. Daha çok yurttaşın ilk doz aşısını olabilmesi için BioNTech aşılarında ikinci dozların 12 hafta sonra yapılması kararı alındığını anımsatan İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Küçükosmanoğlu, “BioNTech aşısının birinci dozunun da yüzde 70 koruyuculuğu olduğunu biliyoruz. Bu uygulamayla daha fazla kişinin aşıya ulaşması ve korunması düşünüldü. Bu doğru bir karardı. Ama insanlardan ikinci dozu esirgerken bir kişinin 3. doz aşı yaptırması yönetici sorumluluğuyla bağdaşan bir durum değil. Ülkeyi yönetenlerin bize örnek olması lazım. Acaba yakınları da mı yaptı, onu da bilmiyoruz tabii” diye konuştu.

Prof. Dr. Osman Küçükosmanoğlu, Erdoğan gibi ocak ayında ilk dozunu olan sağlık çalışanlarının 3. doz aşı olmadığını söyledi. 3. doz aşı olma konusunun hâlâ tartışılan bir konu olduğunu belirten Küçükosmanoğlu, “İhtiyaç olup olmadığı konuşuluyor ve şu an kesin verilmiş bir karar yok. Biz sağlıkçılara 3. doz aşı yapılmasını önerecektik ama açıkça söyleyemedik. Çünkü elimizde daha 3. doz aşının gerekip gerekmediğini gösteren bir veri yok” dedi.