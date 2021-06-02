Davutoğlu'ndan Erdoğan'a: Susarsan ülke rahat edecek!
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik oldukça sert bir Twitter paylaşımında bulundu.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın faiz konusundaki sözleri sonrası "sus" çağrısı yaptı.
Erdoğan'a Twitter üzerinden "Sn “ekonomist” Cumhurbaşkanı" diye seslenen Davutoğlu, "Üniversite birinci sınıf öğrencilerinin bildiği faiz-enflasyon-kur ilişkisini ne zaman öğreneceksin? Her açıklamandan sonra üçü birden aynı anda fırlıyor! Susarsan ülke rahat edecek!" dedi.
Davutoğlu, Erdoğan'a yönelik paylaşımına "Amacın ne? Milleti ağlatıp, küçük bir zümreyi zengin mi etmek?" sorularını da ekledi.
Erdoğan, TRT Haber’de katıldığı yayında, gazetecilerin ekonomiye ilişkin sorusunu yanıtlarken “Merkez Bankası başkanımla görüştüm, bizim bir defa faizleri düşürmemiz şart. Onun için de temmuz ağustos buraları bulacağız ki faiz düşmeye başlasın, çünkü faiz yükünü biz yatırımların üzerinden kaldırırsak maliyetlerin üzerinden kaldırırsak, maliyet enflasyonunu tetikleyen faiz olduğu için orada da rahatlama dönemine girmiş olacağız” iddiasında bulunmuştu.
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