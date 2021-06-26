Erdoğan'ın atanmayan öğretmenlere verdiği yanıt tepki çekti: "Yalvarıyoruz size, lütfen"

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hatay'daki ziyaretinde atanmayan öğretmenlere verdiği yanıt tepki çekti.

cumhuriyet.com.tr
26 Haziran 2021 Cumartesi, 13:10
Erdoğan'ın atanmayan öğretmenlere verdiği yanıt tepki çekti:
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Erdoğan dün Hatay'da toplu açılış törenine katıldı. Erdoğan ile görüşebilen atanmayan öğretmenler kendisine, "80 bin atama" sözünü hatırlattı. Öğretmenlere "Ben öyle bir şey söylemedim" yanıtını veren Erdoğan, "20 bin aldık, yeterli" dedi. Ek 40 bin atama beklediklerini belirten öğretmenler ısrarını sürdürerek 'açık var' dedi. Erdoğan'ın öğretmenlere yanıtı ise, "Hiç açık yok, tam aksine fazlalık var" oldu.

Erdoğan ile görüşebilen atanmayan öğretmenlerin, "Yalvarıyoruz size, lütfen, tek umudumuz sizsiniz" sözleri ise karşılıksız kaldı.

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