‘Erdoğan’ın bilgileri sorgulandı’ iddiasının ardından MASAK başkanı görevden alındı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sistemden bilgilerinin sorgulandığı iddia edilen Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanı Osman Dereli’yi görevden aldı.
Ağustos 2019’da Dereli’nin görevine son verilmesine karşın, resmi görevden almanın bir yıl sonra gelmesi dikkat çekti. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından MASAK’ın başına getirilen Osman Dereli, 9 Ağustos 2019’da görevden alındı. Yerine ise Hayrettin Kurt’un getirildiği açıklandı.
Kasım 2019’da ise MASAK’ta çok sayıda personelin görevine son verilerek, bu isimler başka kurumlara gönderildi. Bu kapsamda 115 eski personel, geçen ay Ankara Savcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
114 kişi serbest bırakılırken, bir şüpheli tutuklandı. Savcılığın yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında MASAK çalışanları, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın TC kimlik numarasıyla sistemde para hareketlerini sorgulamakla suçlandı.
Çalışanlar, bunu kabul etmedi. MASAK operasyonu tartışma yaratırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzaladığı kararla dün Osman Dereli MASAK Başkanlığı’ndan alındı.
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