Erdoğan'ın çağrısı endişeleri artırdı, kayıp 5. güne taşındı

10 Ağustos 2021 Salı, 10:06

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilileri varlık alımlarında yavaşlama döneminin yaklaştığına, faiz artırım görüşmelerinin hızlandığına dikkat çekerken piyasada Perşembe günü sonuçları açıklanacak Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı bekleniyor.

Küresel piyasalarda dolar, ABD'deki güçlü JOLTS istihdam verisi sonrasında Fed'in yakın zamanda büyük ölçekli koronavirüs canlandırma desteklerini azaltmaya başlayacağını dair beklentilerin güçlenmesiyle euro karşısında dört ayın zirvesini gördü.

Veri gündeminde ise bugün işgücü istatistikleri takip edilecek.

Dolar/TL enflasyonun politika faizi düzeyine yaklaşması ve bu yükselişe rağmen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın düşük faiz çağrısını tekrarlaması ardından geçen hafta 8.3'ten 8.67'ye kadar yükseldi. Yükselişin büyük bölümü erken faiz indirimi endişeleriyle gerçekleşirken dolardaki küresel değer kazancı da kısmen bu yükselişte etkili oldu.

Dolar/TL bu sabah saat 0852 itibarıyla 8.6450/8.6500 seviyesindeydi. Euro/TL 10.1484/10.1551, sepet bazında TL 9.3969/9.4028 seviyesindeydi. Türkiye'nin 5 yıllık CDS'leri 396/400 baz puan seviyesinde.

Tüketici enflasyonu TL'de birikimli değer kaybı ve salgın tedbirlerin azaltılmasının da etkisiyle Temmuz ayında %18.95 ile beklentilerin üzerinde artarak iki yılın zirvesine ulaştı ve TCMB'nin politika faizine yaklaştı.

Erdoğan geçen hafta, "Özellikle Ağustos ayını geride bıraktığımızda Ağustos ile birlikte enflasyonda da düşüşü göreceğiz. Şu anda bulunduğumuzun çok çok altında olur. Buradan ben de sinyalimi belli yerlere vermiş oluyorum. Bundan sonra enflasyonun daha yukarı çıkması mümkün değil. Zira faiz oranlarında da düşüşe geçiyoruz" dedi.

Reuters anketine katılan 18 kurumun tamamı Ağustos ayında politika faizinin sabit tutulmasını bekliyor ve enflasyonun Ağustos ayında faiz indirimine alan tanımadığını düşünüyorlar. Öte yandan bankacılar Ağustos aynında politika faizinde değişim beklemeseler bile PPK metninden sonraki aylarda ne yönde karar çıkacağına ilişkin izlenim almaya çalışacaklar.

Yılsonuna doğru bir indirim piyasada Erdoğan'ın açıklaması öncesinde de kısmen bekleniyordu ancak son dönemdeki enflasyon gerçekleşmeleriyle birlikte bu beklentiler hem azalmaya başlamış hem de önce üçüncü çeyrekten dördüncü çeyreğe ötelendikten sonra artık yavaş yavaş önümüzdeki yıla doğru kaymıştı. Reuters anketinde yılsonu politika faizi medyan tahmini %18'de şekillenirken tahminler %17-%19 bandında yer alıyor.

Bir bankanın döviz masası işlemcisi, "TL'de 5 gündür süren değer kaybı dün de devam etse de bir miktar yavaşlamış görülüyor. Bazı yatırımcılar bu hafta bile indirimin gündemde olabileceğinden endişe ediyor. Biz söylemlerden bu haftaki karar için indirim çağrısı yapıldığını düşünmüyorum" dedi ve ekledi:

"Ancak sıkı para politikası ve bu dönemde yapısal sorunların çözümü enflasyondaki düşüş için gerekli. Bu dönemin gerektiği kadar uygulanmaması ise indirimlerin kalıcılığını sorgulatablir. Bu yüzden TL'nin nasıl bir seyir izleyeceğini anlamak için bu PPK'da verilecek mesajlar önemli olacaktır."

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yıl sonu enflasyon tahmininin %14.1'e yükseltildiği enflasyon raporu sunumunda yaz aylarında enflasyonun oynak bir seyir izleyebileceğini, bu hareketin geçici olacağını ve enflasyonun yılın son çeyreğinde belirgin şekilde düşeceğini belirtti. Piyasalar bu açıklamaları enflasyondaki yükselişe para politikası tepkisi vermeyeceği şeklinde yorumladı.

Piyasalarda bugün Haziran ayı işgücü istatistikleri, Perşembe günü açıklancak sanayi üretimi ve TCMB faiz kararı, Cuma günü ise Haziran ayı ödemeler dengesi ile Fitch'in Türkiye değerlendirmesi takip edilecek ana gündem maddeleri arasında bulunuyor.