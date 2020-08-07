Erdoğan'ın çağrısına İYİ Parti'den ilk yanıt

07 Ağustos 2020 Cuma, 17:41

Poyraz, “Uzun zamandır yerli ve milli olmadığımızı söyleyen Cumhur ittifakının partimizin yerli ve milli olduğunu itiraf etmiş olmaları bizim için kıymetli. Dolayısı ile bu yerli ve millilik noktasında daha önceki açıklamaları ile ilgili bir mahcubiyetleri var. Kaldı ki üstü kapalı olarak özür dilemek de bir erdemdir. Bunu kabul etmekte başka bir erdemdir.” dedi.

İktidarın kendilerinden üstü kapalı da olsa yerli ve millilik konusunda özür dilemesinin bir erdem olduğunu ifade eden Poyraz, “Biz güçlendirilmiş ve iyileştirilmiş parlamenter sisteme dönüş noktasında destek verilmesi bizim önceliğimiz. Eğer bir iş birliğinden bahsediyorlarsa iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüş yönündeki çalışmalarımıza destek sağlamaları ve katkıda bulunmaları bizim için değerli. Uzun zamandır yerli ve milli olmadığını söyledikleri partimizin yerli ve milli olduğunu itiraf etmiş olmaları bizim için kıymetli. Dolayısı ile bu yerli ve millilik noktasında daha önceki açıklamaları ile ilgili bir mahcubiyetleri var. Kaldı ki üstü kapalı olarak özür dilemek de bir erdemdir. Bunu kabul etmekte başka bir erdemdir” diye konuştu.



Kaynak: Yeniçağ