Erdoğan'ın danışmanından flaş İsrail açıklaması: Büyükelçi gönderebilir, silah ve doğalgaz alabiliriz
Amerika'nın Sesi (VOA) İngilizce servisine konuşan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dış politika danışmanı Mesut Caşın, şartların uygun olması durumunda, Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkilerin Mart ayında yeniden tesis edilebileceğini söyledi.
Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyesi Mesut Caşın, VOA'ya demecinde, "İsrail bir adım atarsa, Türkiye iki adım atabilir... Yeşil ışık görürsek, büyükelçiliğimizi tekrar açacak ve büyükelçimizi de iade edeceğiz. Mart ayında diplomatik ilişkileri yeniden kurabiliriz" dedi.
"İSRAİL'DEN SİLAH VE DOĞALGAZ ALABİLİRİZ
VOA'ya göre, İsrail'in normalleşmeden kazanacağı çok şey olduğunu ifade eden Caşın, "Türkiye, [geçmişte] İsrail'den çok sayıda silah aldı. Bunu tekrarlayabiliriz... Türkiye ve İsrail'in savunma sanayileri birlikte ilerleyebilir" dedi.
Konuşmasında, İsrail'in enerji arama faaliyetlerine de değinen Caşın ayrıca, "İsrail, petrol ve gaz kaynakları keşfediyor. Oysa İsrail'de 8 milyon insan yaşıyor. Bu petrol ve gazı nereye satacaklar? En büyük pazar Türkiye ve Türkiye üzerinden geçecek bir boru hattı ile Avrupa Birliği pazarıdır" dedi.
Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyesi Mesut Caşın
"Barış ve güvenliğin sağlanması İsrail ve Türkiye için çok önemli" diyen Caşın sözlerine, "Mavi Marmara'dan sonra İsrail ile bir kaza daha istemiyoruz" diyerek devam etti.
İSRAİL-TÜRKİYE İLİŞKİLERİ
31 Mayıs 2010 tarihinde gerçekleşen Mavi Marmara olayı, iki ülke arasındaki ilişkilerde en büyük kırılma noktası oldu. Bu olayına ardından Türkiye, Tel Aviv Büyükelçisini geri çekerken, İsrail’den derhal özür dilemesini, kurbanların ailelerine tazminat ödemesini ve Gazze’deki ablukayı kaldırmasını istedi. İsrail’in adım atmaması üzerine Türkiye, ilişkileri asgari seviyeye indirdi. Diplomatik temsili maslahatgüzar seviyesine düşürdü ve tüm askeri anlaşmaları askıya aldı.
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