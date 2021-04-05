Erdoğan'ın değerlendirme toplantısına katılan isimler belli oldu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, emekli amirallerin yayımladığı bildirinin ardından bugün yaptığı değerlendirme toplantısına katılan isimler belli oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli amirallerin yayımladığı bildirinin ardından konuya ilişkin bir değerlendirme toplantısı yapma kararı aldı.
Bugün Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda 15.20’de başlayan toplantıya şu isimler katılıyor:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın
MİT Başkanı Hakan Fidan
İletişim Başkanı Fahrettin Altun
Deniz Kuvvetleri Komutanı Adnan Özbal
Cumhurbaşkanlığı Hukukla Mevzuat Genel Müdürü Hakkı Susmaz
Toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir açıklama yapması bekleniyor.
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