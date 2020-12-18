Erdoğan'ın diplomasına dikkat çeken Mahir Polat: "Aynı kararı 'o'nun için de bekliyoruz"
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, diplomasını paylaşan CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, yargıya seslenerek, "Hadi biraz daha cesaret aynı kararı 'o'nun için de bekliyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı, Vakıfbank Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, eski AKP Milletvekili Hamza Yerlikaya’nın belgede sahtecilik suçundan yargılandığı davada, "Mevcut delil durumuna göre sanığın sahte olan diplomayı bilerek kullandığı söylenebilir” kararı çıktı.
Kararın ardından CHP'li Mahir Polat, Erdoğan'ın diplomasına da dikkat çekti.
Yerlikaya'ya "Liyakatsiz demek yetmiyor artık, nitelikli dolandırıcılık" sözleriyle tepki gösteren Polat, Erdoğan'ın isminin geçtiği diplomayı paylaşarak, "Hadi biraz daha cesaret aynı kararı 'o'nun için de bekliyoruz" dedi.
Ülkedeki işsizliğe ve ekonomik krize dikkat çeken Polat, "Bir tarafta geleceksiz gençlik ve işsizlikle boğuşan yurttaşlarımız, diğer tarafta sahte diplomayla sefa süren saray soytarıları" diyerek iktidara sert sözlerle tepki gösterdi.
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