Erdoğan’ın, Ensar Vakfı’ndan atadığı TTK Başkanı: FETÖ’cüleri topluma kazandırmalıyız

17 Temmuz 2020 Cuma, 08:23

AKP’li Mehmet Metiner, Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Yaramış’ın FETÖ’cülerin affedilmesini ilişkin yaptığı konuşmayı paylaşarak çok sert tepki gösterdi. Türk Tarih Kurumu Başkanı Yaramış’ın yaptığı konuşmada, “Darbe teşebbüsüne karışmış, pişman olmuş nedamet duyan kişilere de sahip çıkmamız, onları bu toplumun içine dahil etmemiz, kazanmamız gerekiyor.

Tarihte biliyorsunuz birçok darbe girişimi oldu. Bu darbelerin topluma vermiş olduğu zararı azaltmak için zaman içinde nedamet duyan, pişmanlık duyan insanları da bizim kazanmaya çalışmamız gerekiyor. Neticede bu bir sosyal yaradır. Aynı zamanda” ifadelerini kullandığı görülüyor. Metiner, Yaramış’ın konuşmasını sosyal medya hesabından paylaşarak, “Bu adam Türk Tarih Kurumu Başkanı. Afyon Üniversitesinde yaptığı konuşmaya bakın. Darbe teşebbüsüne karışmış ama pişman olmuş FETÖ’cüleri affedip kucaklamamızı salık veriyor. FETÖ ile bu adamlarla mı mücadele edeceğiz? O koltukta onu tutanın samimiyetine asla inanmam.” ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN TÜRK TARİH KURUMU BAŞKAN’I OLARAK ATAMIŞTI

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla Türk Tarih Kurumu Başkanlığı’na Prof. Dr. Ahmet Yaramış atandı. Yaramış’ın Ensar Vakfı’nın Afyonkarahisar yönetim kurulu üyesi olması dikkat çekti.