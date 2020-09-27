Erdoğan'ın eski sağ kolundan ATV'ye sert tepki: Rezillik, kepazelik ama...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski metin yazarı ve eski AKP Ankara Milletvekili Aydın Ünal, ATV ekranlarındaki sahneye tepki gösterdi.
ATV ekranlarındaki Esra Erol'un programında bir kadın, çocuğunun komşusundan olduğunu öğrenince sevinç gösterisinde bulundu.
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Canlı yayın sırasında DNA testi sonuçlarını açıklayan Esra Erol, kadının eşine çocuğun biyolojik babası olmadığını söylemesi üzerine, "Nasıl yani, kim babası" tepkisini aldı.
Kadın ise "Ben biliyordum zaten. Şükür elhamdülillah diyorum" ifadeleriyle sevindiğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın eski metin yazarı ve eski AKP Ankara Milletvekili Aydın Ünal, ATV ekranlarındaki sahneye tepki gösterdi.
AKP’li Aydın Ünal, “Rezillik, kepazelik ama siz yine de görmezden gelin. Dertsiz başınıza dert almayın. Eleştirip de Fetöcü ya da hain olmayın. Kol kırılsın yen içinde kalsın. Hem zaten ahlak, din, iman, insanlık vs gibi değerler reytingden, paradan, makamdan, mevkiden daha mühim değil ya!” mesajını yayımladı.
İşte o mesaj:
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