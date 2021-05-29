Erdoğan'ın da Ayasofya'da bulunduğu sırada imam Atatürk'e lanet okudu

29 Mayıs 2021 Cumartesi, 15:15

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Taksim Camisi'nin açılışının ardından Ayasofya Camii'ne gitti. 'Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi' kapsamında hafızlıklarını tamamlayan 136 öğrenci, Erdoğan’ın da katılıdığı etkinlikte icazet aldı.

Programda, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Ayasofya'nın açılışında Atatürk'e lanet okumasının ardından yeni bir skandal yaşandı.

ATATÜRK'E LANET

Program sırasında Erdoğan'a yakınlığı ile bilinen Üsküdar Yıldırım Beyazıt Camii eski İmam Hatibi Mustafa Demirkan'ın Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu önderi Mustafa Kemal Atatürk'e isim vermeden lanet okuduğu ortaya çıktı.



Erdoğan'ın da dinlediği anlarda şu ifadeler kullanıldı:

"Bu ve bu gibi mabedlerin mabed olarak kalması için inşa edilmiştir. Öyle bir zaman geldiki bir asır gibi bir zaman içinde ezan ve namaz yasaklandı ve müze haline çevrildi. Bunlardan daha zalim ve kafir kim olabilir... yarabbi bir daha bu zihniyetin bu milletin başına gelmesini mukadder buyurma..."

KİMLER ORADAYDI?

Programa Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sudan Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Muhammed Hamdan Dagalo Hmidti, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, hafız öğrencilerin velileri ve çok sayıda davetli katıldı.

İcazet merasiminde Erdoğan’ın torunu Ömer Tayyip ile TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un oğlu Ömer Asım da bulunuyordu.

İLK NAMAZDA KRİZ

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya'daki ilk namazda da kılıç ile hutbe vermişti. Erbaş'ın "Vakfedenin şartı vazgeçilmezdir, çiğneyen lanete uğrar" sözleriyle Atatürk'ü hedef almış ve Erbaş'a tepki yağmıştı.

Erbaş Ayasofya'nın açılışında Diyanet’in resmi internet sitesinde yayımlanan hutbenin dışına çıkmıştı. Erbaş'ın Ayasofya’yı müze yapma kararı alan Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyetin kurucularına yönelik sözleri tartışma çıkarmıştı.