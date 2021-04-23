Eski Ayasofya imamının 23 Nisan mesajına AKP’li İncekara’dan tepki
Eski AKP Milletvekili Halide Özen İncekara, istifa eden Ayasofya imamı Mehmet Boynukalın’ın 23 Nisan ile ilgili sözlerine tepki gösterdi.
Eski AKP Milletvekili Halide Özen İncekara, istifa eden Ayasofya Başimamı Mehmet Boynukalın’a tepki gösterdi. Mehmet Boynukalın, sosyal medyada “23 Nisan 1920'de meclisimiz İslami esaslara uygun bir şekilde açılmış, dualar okunmuş ve kurbanlar kesilmişti. Sonradan bu anlayış maalesef terkedildi. İslami bir sistemin dillendirildiği ve milletin ettiği o duaların makes bulması ve o ruhun yeniden canlanması ümidiyle” mesajını yayımladı.
AKP’li Halide Özen İncekara ise Boynukalın’a karşı çıkarak “Yorumları niye kapattınız hocam? İslâmî esaslara uygun derken, bu esaslar nerede yazıyor? Kurban kesmek mesela... Çok şükür, sadece açılışta değil her meclisin kapısından besmele ile girdim, sırama oturunca kurul başlamadan hayır dualarımı ettim. bunları bir esasa bağlamamıştım” mesajını paylaştı.
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