Erdoğan'ın hedefinde İnönü ve CHP var
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yassıada’da partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, adı "Demokrasi ve Özgürlükler Adası" olarak değiştirilen Yassıada’da partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.
27 Mayıs 61'inci yıldönümünde konuşan Erdoğan, ikinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'yü hedef aldı. Erdoğan, İnönü'den "“CHP’nin Milli Şef diye yere göğe sığdıramadığı" diye bahsetti. Devamında CHP'ye yüklenen Erdoğan, "CHP artı ordu eşittir darbe diye kurulan denklemin sahipleri bu faşist zihniyetlerini pervasızca sergilemekten de çekinmemişlerdir" dedi.
Erdoğan konuşmasında, "Darbeciler ve onların cesaret kaynağı olan darbeci siyasi zihniyetler kendi hırsları uğruna ülkeyi ateşe vermekten, Türkiye'nin demokrasisini ve kalkınmasını baltalamaktan da çekinmemişlerdir" ifadelerini kullandı.
ERKEN SEÇİM TARTIŞMASI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, erken seçim tartışmaları ile ilgili de konuştu. Erdoğan, "Bir erken seçimle veya başka bir şekilde iktidar değişikliğinden söz eden yine bunlardır. Bizi indirmekten ve vatana ihanetten yargılamaktan söz edenler yine bunlardı. Sosyal medyadan milli şeflerinin izinden gittiklerini gösterenler yine bunlardı. Bizi merhum Menderes'in akıbetiyle tehdit eden yine bunlardı. CHP temsilcileri darbe güzellemesi yaparken her yakalandıklarında yapay gündem diyerek işin içinden sıyrılmaya çalışmaktadır" ifadelerini kullandı.
YENİ ANAYASA AÇIKLAMASI
Erdoğan, yeni anayasa çalışmalarıyla ilgili de açıklamalarda bulundu.
Yeni anayasa çalışmalarını MHP ve BBP ile sürdürdüklerini söyleyen Erdoğan şöyle konuştu:
"Görüldüğü gibi darbecilik, CHP yöneticilerinin adeta genlerine işlemiştir. Darbeci zihniyetin panzehiri milli iradenin güçlenmesidir. Tarihimizin en büyü yönetim reformlarından biri olan Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi ile bu doğrultuda önemli bir adım attık, çok rahatsız oldular. İnşallah yeni ve sivil anayasa ile bu adımı kalıcı hale getirerek ülkemizi demokraside en üst lige çıkaracağız. Cumhur İttifakı’ndaki ortaklarımız MHP ve BBP hepsi bu çalışmayı sürdürüyoruz. Ortağımız MHP çalışmalarını sundu.
Geniş bir uzlaşmayla yeni anayasayı Meclis'te kabul ettirip, milletimizin takdirine sunabilirsek çok çok güzel olacak Arzu edilen uzlaşma zemini oluşmazsa Cumhur İttifakı olarak bizi destekleyen diğer partilerle kendi hazırlığımızı milletimizin takdirine sunmakta kararlıyız."
"MÜJDELERİN HAZIRLIKLARI İÇERİSİNDEYİZ"
"Pek çok yatırımı 2023'e kadar hizmete sunacağız" diyen Erdoğan, 3 yeni kuyuda petrol bulunduğunu söyledi. Erdoğan, "Petrol üretmeye başladık. Son bir ayda 3 yeni kuyuda petrol keşfettik" diye konuştu.
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