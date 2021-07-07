Erdoğan'ın imzalamadığı dosya kazalara davetiye çıkardı

07 Temmuz 2021 Çarşamba, 12:45

Son bir haftada bir metrobüsün seyir halindeyken yanması ve iki metrobüsün çarpışmasıyla 24 yurttaşın yaralanması dikkatleri çekti. 2019 yılından bu yana en az 50 metrobüs kazası meydana gelirken, en az iki metrobüs de yandı.

2019 yılında 39 metrobüs kazası, 2020 yılında 10 metrobüs kazası ile bir metrobüs yangını yaşandı. Bu yıl da en az bir metrobüs kazası ile yangını meydana geldi.

AKP döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı otobüs ve metrobüs filosunun yıllarca yenilenmediği biliniyor.

Son yerel seçimlerde Millet İttifakı’nın kazandığı İBB, metrobüs ve otobüs filosunu yenilemek için harekete geçti. İETT filosunu gençleştirmenin ilk adımının metrobüs hattını gençleştirmekten geçtiğini belirten İBB yönetimi, İETT’nin 2021 yılı bütçesine metrobüs hattında çalıştırılmak üzere 300 yeni otobüs alımı için 1 milyar liralık kredili bütçe ekledi. Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre; bu bütçe de İBB Meclisi’nden onay aldı ancak AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan onay alamadı.

ERDOĞAN TAM 6 AYDIR DOSYAYI İMZALAMIYOR

Metrobüs hattında kullanılmak üzere satın alınacak 200 yolcu kapasiteli ve 21 metre uzunluğundaki otobüslerin dış kredi dosyası 6 aydır Cumhurbaşkanlığı’nda imzalanmayı bekliyor. İBB’nin dış kredi dosyasının onayı için doğrudan sözlü ve yazılı tüm iletişim gayretleri de sonuçsuz bırakıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İBB’nin kredi dosyanı ayladır imzalamadığı için belediye yönetimi de öz kaynaklarla 100 otobüs alımı için ihaleye çıkacağını açıklamıştı. Dün yapılması planlanan ihale İETT tarafından teknik şartnamede bazı değişiklikler yapılması gerektiği için iptal edildi. İETT, şartnameyi yeniden düzenledikten sonra yeniden ihale duyurusu yapacak. Ağustos ayı içinde de ihale düzenlenecek.

OTOBÜSLERİN KİLOMETRESİ 1 MİLYONU GEÇTİ

Öte yandan edinilen bilgilere göre, metrobüs hattında kullanılan yaklaşık 600 araç düzenli olarak bakımdan geçiriliyor. Ancak araçların kilometresi 1 milyonu geçtiği için hem bakım masrafları artıyor hem de araçlarda tüm bakımlara rağmen beklenmedik arızalar yaşanabiliyor.

İETT, dört farklı firmadan 2013, 2015 ve 2017 yıllarında otobüs alımı gerçekleştirdi. İETT filosuna en son 2017 yılında 375 adet otobüs satın alındı. 23 Haziran 2019 yerel seçimi sonrasında İETT'nin borç durumu, Teftiş Kurulu tarafından incelendi ve kurumun borç batağına sürüklendiği ortaya çıktı. Kurulun raporuna göre önceki dönemden vadesi geçmiş ve vadesi henüz gelmemiş toplam 140 milyon avro yani yaklaşık 1.5 milyar lira borç kaldı. Bu borcun 110 milyon Euro'sunun vadesi geçmiş borçlar olduğu görüldü.