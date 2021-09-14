Erdoğan'ın işçilerle buluşmasındaki sözlerine yanıt: Bu gerçekler anlatılmadı
DİSK Araştırma Merkezi (DİSK-AR), AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Asgari ücret 16 kata yakın arttı” sözlerine tepki gösterdi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda işçilere seslendi. Erdoğan, “İşçilerle Buluşma” programında, “Asgari ücreti 16 kata yakın arttırmamız milli gelire oranla bakıldığında en somut örnek olarak karşımızdadır. Aynı yükselişi emeklilik maaşlarında da görmek mümkün, 27 kat artan emekli maaşları var. Çalışanların hakkının karşılığını alması için hep emeğin yanında yer aldık'' ifadelerini kullandı.
DİSK-AR ise ortalama ücretleri paylaşarak, “İşçilerle buluşmada bu gerçekler anlatılmadı” açıklamasını yaptı.
DİSK-AR’ın sosyal medyadan yaptığı paylaşım şöyle:
“İşçilerle buluşmada bu gerçekler anlatılmadı! AKP’li yıllarda (2002-2021) kişi başına milli gelir 12,1 kat artarken, ortalama emekli aylığı 9,4 kat, ortalama memur maaşı 8,7 kat, ortalama memur emekli aylığı 7,1 kat, kamu işçisi ücreti 6,9 kat arttı.”
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