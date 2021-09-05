Erdoğan'ın kitabına ilk eleştiri Dilipak'tan geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" ismiyle çıkacak kitabına ilk eleştiri Yeni Akit Yazarı Abdurrahman Dilipak'tan geldi.
AKP'ye yakınlığıyla bilinen Yeni Akit Yazarı Abdurrahman Dilipak, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yazdığı 6 Eylül'de satışa çıkacak olan "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" isimli kitabını eleştirdi.
"Daha Adil Bir Dünya Mümkün" ismine atıfta bulunarak sosyal medya hesabından paylaşım yapan Dilipak, "peki ya bugünkü gerçekler. Peki bugünkü icraatları kim yap(tır)ıyor" dedi.
"PEKİ YA BUGÜNKÜ GERÇEKLER"
Dilipak'ın Twitter hesabından yaptığı paylaşım şöyle;
"Bu kitapta yazılanlar yola çıkarkenki fikirler, peki ya bugünkü gerçekler. Peki bugünkü icraatları kim yap(tır)ıyor. "Bu ifritten sualin kılını çekmez akıl." "Ah Sakarya.."
İlk basımı, iktidara yakınlığıyla bilinen 'Turkuvaz Kitap' tarafından 40 TL'den satışa sunulacak olan kitap, internetten sipariş verenler ise 32 liraya alabilecek.
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