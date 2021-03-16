Erdoğan’ın koruması intihar etti; CHP’li Murat Bakan, Soylu’ya tepki gösterdi

16 Mart 2021 Salı, 12:40

Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı’nda görevli 1993 doğumlu polis memuru Mehmet Ali Bulut intihar etti.

Polis memuru Mehmet Ali Bulut çalışma günü göreve gitmeyince ve telefonu kapalı olunca, gece görevinden çıkan üç iş arkadaşı Bulut’a bakmak için evine gitmiş, çilingir ile kapıyı açtırarak eve girdiklerinde Bulut’un cansız bedenini buldular.

Bulut, kareli kağıt üzerine mavi tükenmez kalemle yazdığı şu notu bıraktı:

“Personelini aşağılamak, tehdit etmek, meslekten etmek, küçük düşürmek, yalancı konumuna koymak en iyi yaptığınız iş olsa gerek. Her insanın bir gururu vardır ve ben o lafları kaldıramadım. Evet C.B. ve A.Ö. bina tesis ve kapılar size ait. Keşke yukarıda yazdıklarım yerine biraz da personele iyi davranıp hal hatır sormayı onları anlamayı deneseydiniz. Cenazeme Mustafa Yavuzkanat Komiserim hariç hiçbir rütbelinin gelmesini istemiyorum. M. Ali Bulut”

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan konuyu Meclis gündemine taşıdı ve Süleyman Soylu tarafından yanıtlanması istemiyle yazılı soru önergesi verdi.

‘SAYIN SOYLU DUYUYOR MUSUNUZ?’

CHP’li Bakan, “Bu kaçıncı polis intiharı? Gencecik çocuklar yaşamına son veriyor Süleyman Soylu! Neredesin? 11 Mart günü polis memuru Ethem Dağdeviren, 30 Ocak günü polis memuru Halil Akkaya intihar etmişti. Bugün de 1993 doğumlu gencecik bir polis memurunun daha intihar ettiği haberiyle güne başladık. Bu çocuklar hayatının baharında isteyerek, severek polis memuru oluyor ardından intihar ediyor. Onları canlarından vazgeçmeye iten sebepler ne eyy Süleyman Soylu? Bu çocuklar ardında bıraktıkları notlarda hep ‘amir tahakkümü’nden bahsediyor. Bu çocuklar ‘Biz de insanız ve insanca çalışmak istiyoruz’ diyor, bu çocuklar ‘Personelini aşağılamak, tehdit etmek, meslekten etmek, küçük düşürmek, yalancı konumuna koymak en iyi yaptığınız iş olsa gerek. Her insanın bir gururu vardır ve ben o lafları kaldıramadım’ diyor sayın Soylu duyuyor musunuz? Bu çocuklar ardında bıraktıkları notlarda isim de bırakıyor bu isimlerin peşine düşüyor musunuz? Bir kez daha gencecik bir polis memurunun intihar etmemesi için, bu notları ‘ihbar’ kabul edip, bu çocukları intihar etmesine sebep olanların peşine düşüyor, o notlarda yazan isimler hakkında soruşturma açıyor musunuz? Bu amirler, bu müdürler hakkında soruşturma açmak zorundasınız sayın Soylu. Bunu yapanlardan da hesap sormalısınız, siz de bunların hesabını vermek zorundasınız. Bu çocuklar size emanet. Analar babalar çocuklarını amir tahakkümü sebebiyle intihar etsinler diye yetiştirmedi. Bu çocuklar intihar ederek yaşamına son vermek için de polis olmadı. Gencecik yaşında polis olup vatana hizmet eden gençlerin canı size emanet, korumak zorundasın sayın Soylu! Koruyamıyorsan da hesabını vermek zorundasın! ” diye konuştu.

CHP’li Murat Bakan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya şu soruları yöneltti: