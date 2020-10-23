‘Erdoğan'ın kulağına halkın sesi gelmiyor, yalnızca damadın sesi geliyor’
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi'ni sert sözlerle eleştirdi. Özkoç, “Bu bütçe vatandaşın değil, Saray'ın bütçesidir. Bu bütçede ödediğiniz vergi saraylara, yandaşlara gidecektir. Erdoğan'ın kulağına halkın sesi gelmiyor. Yalnızca damadın sesi geliyor” dedi.
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç Meclis'te düzenlediği basın toplantısında 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi'ni sert sözlerle eleştirdi.
Özkoç, "Bu bütçe vatandaşın değil, Saray'ın bütçesidir. Bu bütçede ödediğiniz vergi saraylara, yandaşlara gidecektir. Erdoğan'ın kulağına halkın sesi gelmiyor. Yalnızca damadın sesi geliyor" diyerek tepki gösterdi.
Özkoç'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
‘GEÇEN YILDAN DAHA BETER OLACAK’
“Bu bütçe Meclis'ten geçerse önümüzdeki yıl geçen yıldan daha beter olacak. Bunu bilerek söylüyorum. 18 yıldan beri her yıl ülkenin ekonomisi daha da kötü gitmiştir. Saray yönetimi üretimi yok ettiği için, üretenden değil, tüketenden alıyor vergiyi. Devlet doğduğun günden, kefen parana kadar vergi alıyor. Sen kazanmıyorsan bunu nasıl ödeyeceksin. Çalışan ve kazanandan aldığı vergi yüzde 30 civarında. Dolaylı aldığı vergi yüzde 60'larda.
‘SENİ BORÇLANDIRARAK KENDİ KASASINI DOLDURUYOR’
Ekmek alırken, benzin alırken, su alırken ödediğin vergiyle alacak senden bunu. O senin geleceğini de borçlandırarak kendi kasasını dolduruyor. Önümüzdeki sene trafik cezalarından ne kadar para alacaklarını şimdiden bütçeye koymuşlar.
‘VATANDAŞIN DEĞİL, SARAY’IN BÜTÇESİ’
Bu bütçe vatandaşın değil, Saray'ın bütçesidir. Bu bütçede ödediğiniz vergi saraylara, yandaşlara gidecektir. Erdoğan'ın kulağına halkın sesi gelmiyor. Yalnızca damadın sesi geliyor.
İMAMOĞLU’NUN TOPLANTIYA ÇAĞIRILMAMASINA TEPKİ
Büyükşehir belediyelerini halkı kucaklayamadıkları için kaybettiler. CHP İstanbul'da kazandı. İnsanlara yardım etmek istiyorlar. İhtiyaç sahiplerine yardım ulaştırmaya çalışıyorlar. 'Hayır, yapamazsınız' diyorlar. Onlar insanları askıda ekmek kuyruğuna sokarak yüzlerinin kızarmasına neden oluyor. Pandemi İstanbul'da almış başını gitmiş. Sağlık Bakanı toplantı yapıyor. Herkes var toplantıda, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı yok. Tam bir rezalettir.”
En Çok Okunan Haberler
- Valilikten İmamoğlu açıklaması
- Mesajı paylaştı hayatı karardı
- İşte Mustafa Sarıgül'ün atadığı ilk isim
- Akşener: Kılıçdaroğlu doğru yere ateş etti
- Koray Aydın sessizliğini bozdu
- Erdoğan'dan kritik 'İstanbul' açıklaması
- Lüftü Türkkan'dan çarpıcı 'Ümit Özdağ' açıklaması
- Fahrettin Koca'dan 'İstanbul' açıklaması
- Çocuğa cinsel istismarda bulunan muavin tutuklandı
- Fahrettin Koca güncel koronavirüs verilerini açıkladı
Video Haberler
- Akşener'e esnaftan yanıt: Siftah etmeden kapatıyoruz
- 7. kattan düşen genç kız hayatını kaybetti
- Görenler dondu kaldı: Nöbet geçiren adamın talihsiz anı
- Taksiciden müşteriye: Seni gebertirim kadın!
- Tüyler ürperten görüntü! Sular çekilince ortaya çıktı
- Çaldıkları aracı iterek benzin istasyonuna getirdiler
- Sabah saatlerinde kaydedildi: Göz gözü görmedi!
- Artvin’de gökyüzünde ilginç görüntü
- Motosikletli yayaya çarpıp kaçtı! Korkunç an kamerada
- Çevredekiler o anı kaydetti, ekipler harekete geçti
En Çok Okunan Haberler
- Valilikten İmamoğlu açıklaması
- Mesajı paylaştı hayatı karardı
- İşte Mustafa Sarıgül'ün atadığı ilk isim
- Akşener: Kılıçdaroğlu doğru yere ateş etti
- Koray Aydın sessizliğini bozdu
- Erdoğan'dan kritik 'İstanbul' açıklaması
- Lüftü Türkkan'dan çarpıcı 'Ümit Özdağ' açıklaması
- Fahrettin Koca'dan 'İstanbul' açıklaması
- Çocuğa cinsel istismarda bulunan muavin tutuklandı
- Fahrettin Koca güncel koronavirüs verilerini açıkladı