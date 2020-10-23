23 Ekim 2020 Cuma, 14:44

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç Meclis'te düzenlediği basın toplantısında 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi'ni sert sözlerle eleştirdi.

Özkoç, "Bu bütçe vatandaşın değil, Saray'ın bütçesidir. Bu bütçede ödediğiniz vergi saraylara, yandaşlara gidecektir. Erdoğan'ın kulağına halkın sesi gelmiyor. Yalnızca damadın sesi geliyor" diyerek tepki gösterdi.

Özkoç'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

‘GEÇEN YILDAN DAHA BETER OLACAK’

“Bu bütçe Meclis'ten geçerse önümüzdeki yıl geçen yıldan daha beter olacak. Bunu bilerek söylüyorum. 18 yıldan beri her yıl ülkenin ekonomisi daha da kötü gitmiştir. Saray yönetimi üretimi yok ettiği için, üretenden değil, tüketenden alıyor vergiyi. Devlet doğduğun günden, kefen parana kadar vergi alıyor. Sen kazanmıyorsan bunu nasıl ödeyeceksin. Çalışan ve kazanandan aldığı vergi yüzde 30 civarında. Dolaylı aldığı vergi yüzde 60'larda.

‘SENİ BORÇLANDIRARAK KENDİ KASASINI DOLDURUYOR’

Ekmek alırken, benzin alırken, su alırken ödediğin vergiyle alacak senden bunu. O senin geleceğini de borçlandırarak kendi kasasını dolduruyor. Önümüzdeki sene trafik cezalarından ne kadar para alacaklarını şimdiden bütçeye koymuşlar.

‘VATANDAŞIN DEĞİL, SARAY’IN BÜTÇESİ’

Bu bütçe vatandaşın değil, Saray'ın bütçesidir. Bu bütçede ödediğiniz vergi saraylara, yandaşlara gidecektir. Erdoğan'ın kulağına halkın sesi gelmiyor. Yalnızca damadın sesi geliyor.

İMAMOĞLU’NUN TOPLANTIYA ÇAĞIRILMAMASINA TEPKİ

Büyükşehir belediyelerini halkı kucaklayamadıkları için kaybettiler. CHP İstanbul'da kazandı. İnsanlara yardım etmek istiyorlar. İhtiyaç sahiplerine yardım ulaştırmaya çalışıyorlar. 'Hayır, yapamazsınız' diyorlar. Onlar insanları askıda ekmek kuyruğuna sokarak yüzlerinin kızarmasına neden oluyor. Pandemi İstanbul'da almış başını gitmiş. Sağlık Bakanı toplantı yapıyor. Herkes var toplantıda, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı yok. Tam bir rezalettir.”