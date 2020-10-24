Erdoğan'ın Macron hakkındaki açıklamalarının ardından Fransa, Türkiye'deki Büyükelçisi'ni ülkeye çağırdı
Fransa, Türkiye'deki Büyükelçisi Herve Magro'yu istişarelerde bulunmak üzere ülkeye çağırdığını açıkladı.
Fransa, Türkiye'deki Büyükelçisi Herve Magro'yu ülkeye çağırdı.
Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hakkında yaptığı açıklamanın kabul edilemez olduğu belirtildi. AFP’ye konuşan Fransa Cumhurbaşkanlığı yetkilisi tarafından yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yorumları kabul edilemez. Aşırılık bir yöntem değildir. Erdoğan'ın politikasının gidişatını değiştirmesini talep ediyoruz çünkü bu her açıdan tehlikelidir" dedi. Açıklamada Fransa’nın büyükelçisini geri çağıracağı da yer aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullanmıştı:
"Macron denilen zatın, İslam ile derdi nedir, Müslümanlarla derdi nedir? Macron'un zihinsel noktada bir tedaviye ihtiyacı var. İnanç hürriyetinden, inanç özgürlüğünden anlamayan, kendi ülkesinde yaşayan milyonlarca farklı inanç mensubu insanlara bu şekilde davranan bir devlet başkanına başka ne denilebilir, öncelikle akli noktadan kontrol. İkide bir Erdoğan ile uğraşıyorsun. Erdoğan ile uğraşmak sana bir şey kazandırmaz. Zaten 1 yıl sonra seçim var. Seçimde de akıbetini göreceğiz. Yolunun pek uzak olduğunu zannetmiyorum."
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