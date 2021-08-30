Erdoğan'ın makam aracı için THK seferber

30 Ağustos 2021 Pazartesi, 15:03

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yurt dışı ziyaretlerinde makam aracının nasıl götürüldüğüne dair dikkat çeken bir yazı kaleme alındı.

Erdoğan'la birlikte Bosna Hersek ve Karadağ gezisine katılan Türkiye gazetesi yazarı Fatih Selek, seyahate yaşananları anlattı.

"Erdoğan'ın makam aracının gittiği ülkelere nasıl götürüldüğü” konusunun merak edildiğini söyleyen Selek, "Meğer THK kargo uçaklarıyla götürülüyormuş" dedi.

Selek’in yazısının ilgili bölümü şöyle:

“En çok merak ettiğim şey; Cumhurbaşkanı'nın makam aracının ülkelere nasıl götürüldüğüydü.

‘Acaba araçları konuk ülkeler mi tahsis ediyor?’ diye düşünüyordum.

Meğer Türk Hava Kuvvetlerinin kargo uçaklarıyla götürülüyormuş. Bunun için görevli subay ve astsubaylar bulunuyor.

Dünyanın her yerinde bu yöntem uygulanıyormuş. Güvenlik açısından çok önemli."