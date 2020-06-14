Erdoğan'ın memleketinde 'Koca’yı çıkarın, Erdoğan’ı koyun' tartışması
Çaykur Rizespor - Galatasaray maçı öncesi Son Kale Tribün adlı taraftar grubunun hazırladığı Fahrettin Koca kareografisinin stada girişine izin verilmedi. Son Kale Tribün grubu, “Koca’yı çıkarın, Erdoğan’ı koyun” diye koreografiye izin verilmediğini iddia etti.
Çaykur Rizespor - Galatasaray maçı öncesi Son Kale Tribün adlı taraftar grubunun hazırladığı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın olduğu polis ve sağlıkçılara teşekkür eden "canımıza can kattınız ömrümüze ömür" koreografisinin stada girişine izin verilmedi. Koca'nın yerine AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koreografisinin konulması istendindiği iddia edilerek kareografi Çaykur Didi Stadyumu'na sokulmadı.
Twitter hesabından paylaşım yapan Gazeteci İsmail Saymaz, olayı şöyle duyurdu:
"Rizespor’un “Son Kale Tribün” adlı taraftar grubu, bugünkü GS maçı için koreografi hazırlamış. Kareografide, Korona mücadelesinden ötürü Sağlık Bakanı Koca ile sağlıkçılara ve polise teşekkür ediliyor. Birileri, “Koca’yı çıkarın, Erdoğan’ı koyun” diye koreografiye izin vermemiş"
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