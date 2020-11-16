Erdoğan'ın reformundan 'mülkiyet güvenliği' çıktı
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 'ekonomi ve yargıda reform' mesajının "mülkiyet güvenliği"ni pekiştirmek üzere yatırım çekmeye yönelik adımları kapsadığı belirtiliyor. Bu kapsamda izlenecek yol haritasında, yargı kurumları ve patron örgütleri ile görüşme ve toplantı trafiği olacak.
Hükümet'e yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gazetesinde, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın son dönemde sık sık dile getirdiği "ekonomi ve yargıda reform" söyleminin ayrıntılarına ilişkin bir köşe yazısı kaleme alındı.
Gazetenin yazarlarından Mehmet Acet'in "Ekonomide, hukukta atılacak adımlar için nasıl bir yol haritası olacak?" başlıklı yazısında, Erdoğan'ın çarşamba gününden beri ekonominin demokrasi ve hukukla ilişkisine dair güçlü vurgular içeren konuşmalar yaptığı ve ‘makas değişikliği’ anlamına gelecek cümleler kurduğuna dikkat çekildi.
Önümüzdeki dönemde, ekonomi yönetiminde üstlendiği yeni görev nedeniyle Lütfi Elvan ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün sürecin göz önündeki iki önemli aktörü olacağı belirtilen yazıda, bu kapsamda izlenecek yol haritasında atılacak adımlar sıralandı.
Buna göre önümüzdeki dönemde şu gelişmeler olacak:
-Bu iki isim yani Elvan ve Gül, bu hafta iş dünyasının temsilcileriyle buluşacak.
-Çatı örgütler olarak da bilinen TÜSİAD, TOBB, MÜSİAD gibi ekonominin nabzını tutan çevreler dinlenecek.
-Devam eden hafta içerisinde iş dünyası ile yargı camiasını temsil eden çevrelerin buluşmasına tanıklık edeceğiz. Yargıtay, Danıştay gibi yüksek yargı organlarının başkanlarının da dâhil olacağı bir süreç olacak bu.
-Bu temaslar üzerinden, yatırım ortamının iyileştirilmesi, hukuk devleti ilkesinin tahkim edilmesi, ticari davalarda karşılaşılan sorunlar gibi başlıklar üzerinden atılacak adımlar netleştirilecek.
'MÜLKİYET GÜVENLİĞİ'
AKP'li yazar Acet, Hükümet'in bu hamlesinin ne anlama geldiğini yorumlarken de şu ifadeleri kullandı:
Ekonomi/hukuk ilişkisine dair son bir haftadır kullanılan ‘söylem’, yatırım çekme anlamında böyle bir ilişkilendirmenin ne kadar yerinde olduğunu herkese gösterdi. ‘Reform gündeminden’ bahis açılınca, piyasalar hemen olumlu şekilde reaksiyon gösterdi. Demek ki, uzun vadeli, kalıcı yatırım çekmenin yolu, ‘hukuk güvenliğinden’ geçiyormuş. Uzmanlık alanı bir ülke ile ilgili uzun vadeli öngörülerde bulunmak olan finansçıların ilk soru olarak, “O ülkede hukuk ne durumda” sorusuna cevap bulmaya çalıştıkları bilinen bir şey. Hukuk güvenliği derken bunu büyük ölçüde ‘mülkiyet güvenliği’ olarak anlamak yanlış olmayacaktır.
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