Erdoğan’ın sanatçı tarifine sanatçılardan Atatürklü yanıt: 'Sanatçı el öpmez!'

31 Aralık 2020 Perşembe, 11:11

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni'ne katıldı.

Törende bir konuşma yapan Erdoğan, "beklediği sanatçı tipi"ninin özelliklerini sıraladı.

"Sanat teorilerinin çöktüğü, sanat ortamının değişime uğradığı bir çağda yaşıyoruz. Ülkemiz, dünyaya yalnızca yeni eserler sunmakla kalmayacak, geleceğin sanat mefhumlarının payandalarını da temellendirecektir" diyen Erdoğan, "Beklediğimiz o sanatçı önce kendisi olacaktır. Beklediğimiz o sanatçı önce davasını sanatıyla ifade edecektir. Beklediğimiz o sanatçı önce vaktini ve enerjisini dünyanın iyiliği adına ürettiği eserleri ile gösterecek, dünyadaki akranlarını geride bırakacaktır. Beklediğimiz o sanatçı, slogan atarak kendini göstermeye çalışmayacak, başarıları ile dünyanın en muhteşem salonlarında ayakta alkışlanacaktır. Beklediğimiz o sanatçı, marifetini sosyal medya hesabından savurduğu siyasi polemiklerle değil, kanatlanıp uçurduğu kanadıyla gösterecektir. Beklediğimiz o sanatçı ait olduğu milleti hor görüp sürekli şikayet etmek yerine kendi sanatını üretecektir" ifadelerini kullandı.

Erdoğan’ın sözlerine sanatçılardan Atatürklü yanıt geldi.

Oyuncu Berna Laçin, Erdoğan’a Atatürk’ün “Ne münasebet! Olur mu öyle şey! Sanatçı el öpmez! Bilâkis, sanatçının eli öpülür! Mustafa Kemal Atatürk” sözüyle yanıt verdi.

“ Ne münasebet! Olur mu öyle şey!Sanatçı el öpmez!

Bilâkis, sanatçının eli öpülür!”

Mustafa Kemal Atatürk https://t.co/SDGyT7CF18 — berna lacin?? (@bernalacin35) December 30, 2020