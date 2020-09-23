Erdoğan’ın sözleri üzerine İsrail'in BM Daimi Temsilcisi salonu terk etti
İsrail'in daimi BM temsilcisi Gilad Erdan, dün BM Genel Kurul Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sırasında toplantı salonunu terk etti. Erdan, "Erdoğan İsrail'e karşı antisemitist yalanlarına devam ediyor" dedi.
İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Gilad Erdan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video mesaj ile katıldığı BM 75. Genel Kurulu Görüşmeleri'nde İsrail'in Filistin'e yönelik 'baskı, şiddet ve yıldırma politikalarından' bahsederken, salondan ayrıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İsrail’in Filistin’e yönelik baskı ve şiddetinden bahsederken salonu terk eden Erdan, daha sonra açıklamalarda bulundu. İsrail gazetesi Haaretz’in aktardığı haberde Erdan, “Erdoğan İsrail karşıtı antisemitist yalanlarını söylemeye devam ediyor” ifadesini kullandı.
İSRAİL ŞİDDETİNİ VURGULUYORDU
Erdoğan, İsrail’e yönelik eleştirisinde, “İnsanlığın kanayan yarası olan Filistin'deki işgal ve zulüm düzeni, vicdanları acıtmaya devam ediyor. Üç büyük dinin kutsallarına ev sahipliği yapan Kudüs'ün mahremiyetine uzanan kirli el, cüretini giderek artırıyor. Filistin halkı, İsrail'in tüm baskı, şiddet ve yıldırma politikalarına yarım asırdan uzun bir süredir göğüs geriyor” ifadelerini kullanmıştı.
“Asrın Anlaşması adı altında Filistin tarafına dayatılmaya çalışılan teslimiyet belgesi reddedilince İsrail bu kez işbirlikçilerinin yardımıyla kaleyi içeriden fethetme girişimlerine hız vermiştir” diyen Erdoğan, “Türkiye olarak Filistin halkının rıza göstermediği hiçbir plana destek vermeyeceğiz. Kimi bölge ülkelerinin bu oyuna ortak olması, İsrail'in temel uluslararası parametreleri aşındırma çabalarına hizmet etmenin ötesinde anlam taşımıyor” şeklinde konuşmuştu.
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