Erdoğan'ın sözlerine tepki büyük: #KusuraBakıyoruz

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müzik kısıtlamasıyla ilgili "Kusura bakmasınlar. Gece, kimsenin kimseyi rahatsız etmeye hakkı yoktur" sözleri sanat camiasında da yankılandı.

cumhuriyet.com.tr
21 Haziran 2021 Pazartesi, 20:33
Erdoğan'ın sözlerine tepki büyük: #KusuraBakıyoruz
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saray'da düzenlenen kabine toplantısının ardından yeni normalleşme kararlarını açıkladı. Erdoğan, bu açıklaması sırasında, "Müzikle ilgili sınırlamayı daha ileri bir saat olan 24.00'e çekiyoruz. Kusura bakmasınlar. Gece, kimsenin kimseyi rahatsız etmeye hakkı yoktur" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın bu sözleri, yurttaşlar arasında tepkilere neden olmuştu. Bu sözlere sanat camiasından da tepkiler yükseldi.

#kusurabakıyoruz etiketinde öne çıkanlar şu şekilde:

REDD: ÖYLE BİR AMACIMIZ YOK

"ÖZÜR DİLERİZ"

"MÜZİK YASAĞI KEYFİ YANİ?"

"MÜZİSYEN RAHATSIZ ETMEZ"

DEMET AKALIN: ANLAMADIK

"3. DÜNYA ÜLKELERİNDE DURUM FARKLI OLABİLİR"

"İDEOLOJİNİ DE AL GİT"

"BİLİM KURULU’NUN ÖNERİSİ Mİ ACABA?"

"SABIR SABIR"


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