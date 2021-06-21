Erdoğan'ın sözlerine tepki büyük: #KusuraBakıyoruz
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müzik kısıtlamasıyla ilgili "Kusura bakmasınlar. Gece, kimsenin kimseyi rahatsız etmeye hakkı yoktur" sözleri sanat camiasında da yankılandı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saray'da düzenlenen kabine toplantısının ardından yeni normalleşme kararlarını açıkladı. Erdoğan, bu açıklaması sırasında, "Müzikle ilgili sınırlamayı daha ileri bir saat olan 24.00'e çekiyoruz. Kusura bakmasınlar. Gece, kimsenin kimseyi rahatsız etmeye hakkı yoktur" ifadelerini kullandı.
Erdoğan'ın bu sözleri, yurttaşlar arasında tepkilere neden olmuştu. Bu sözlere sanat camiasından da tepkiler yükseldi.
#kusurabakıyoruz etiketinde öne çıkanlar şu şekilde:
REDD: ÖYLE BİR AMACIMIZ YOK
kimseyi rahatsız etmek gibi bir amacımız yok. müziği, bizleri böyle görenler #kusurabakıyoruz— Redd ?? (@reddseyirdefter) June 21, 2021
"ÖZÜR DİLERİZ"
Yıllardır verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı hepinizden özür dileriz.— cem adrian (@cemadrian) June 21, 2021
"MÜZİK YASAĞI KEYFİ YANİ?"
#kusurabakıyoruz ayrıca!— Armagan Çağlayan (@Armagan_caglaya) June 21, 2021
"MÜZİSYEN RAHATSIZ ETMEZ"
Müzik rahatsızlık vermez, rahatsız ruhlara şifa olur. Müzisyen rahatsız etmez, sanatını icra eder. #kusurabakıyoruz— aylin aslım (@AylinAsLIM) June 21, 2021
DEMET AKALIN: ANLAMADIK
??? Anlamadık https://t.co/v1umga6MSG— Demet Akalin (@DemetAkalin) June 21, 2021
Müzikle ilgili kısıtlamalar dünyanın her yerinde mahal ve desibele göre uygulanır. Tabii benim dediğim modern insanların yaşadığı dünya. İnsanların yaşam tarzlarına yönetimlerin karıştığı 3. dünya ülkelerinde durum farklı olabilir. #kusurabakıyoruz
"3. DÜNYA ÜLKELERİNDE DURUM FARKLI OLABİLİR"
— Jahrein ?? (@jahreindota) June 21, 2021
"İDEOLOJİNİ DE AL GİT"
#KusuraBakıyoruz hayatlarımıza karışamazsın. İdeolojini de al git.— Cem Köksal (@CemKoksal) June 21, 2021
"BİLİM KURULU’NUN ÖNERİSİ Mİ ACABA?"
Müzik yasağı Bilim Kurulu’nun önerisi mi acaba? #kusurabakıyoruz— Armagan Çağlayan (@Armagan_caglaya) June 21, 2021
"SABIR SABIR"
Sabır sabır sabır sabır sabır sabır #kusurabakıyoruz— ceylan ertem (@ceylan_peace) June 21, 2021
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