Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a sert tepki!
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası müzikle ilgili yaptığı açıklamaya bir tepki de CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Müzikle ilgili sınırlamayı daha ileri bir saat olan 24.00'e çekiyoruz. Kusura bakmasınlar. Gece, kimsenin kimseyi rahatsız etmeye hakkı yoktur" açıklamasına Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.
Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Beyefendi müzik yasağını gece 24’e çekiyoruz, kimsenin kimseyi rahatsız etmeye hakkı yok demiş. Yasaklar ideolojik diyoruz baştan beri. Erdoğan; rahatsızlıktan bahsedeceksen, ülke senden rahatsız, ona ne yapacaksın? Seçimden kaçmak dışında bir şey geliyorsa aklına, haber ver.
Beyefendi müzik yasağını gece 24’e çekiyoruz, kimsenin kimseyi rahatsız etmeye hakkı yok demiş. Yasaklar ideolojik diyoruz baştan beri. Erdoğan; rahatsızlıktan bahsedeceksen, ülke senden rahatsız, ona ne yapacaksın? Seçimden kaçmak dışında bir şey geliyorsa aklına, haber ver.— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) June 21, 2021
Trollerine mangalda kül bıraktırmıyorsun sosyal medyada ama konu seçime gelince, yerinde yeller esiyor"
Trollerine mangalda kül bıraktırmıyorsun sosyal medyada ama konu seçime gelince, yerinde yeller esiyor.— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) June 21, 2021
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