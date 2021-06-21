Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a sert tepki!

21 Haziran 2021 Pazartesi, 20:11

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Müzikle ilgili sınırlamayı daha ileri bir saat olan 24.00'e çekiyoruz. Kusura bakmasınlar. Gece, kimsenin kimseyi rahatsız etmeye hakkı yoktur" açıklamasına Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Beyefendi müzik yasağını gece 24’e çekiyoruz, kimsenin kimseyi rahatsız etmeye hakkı yok demiş. Yasaklar ideolojik diyoruz baştan beri. Erdoğan; rahatsızlıktan bahsedeceksen, ülke senden rahatsız, ona ne yapacaksın? Seçimden kaçmak dışında bir şey geliyorsa aklına, haber ver.

Beyefendi müzik yasağını gece 24’e çekiyoruz, kimsenin kimseyi rahatsız etmeye hakkı yok demiş. Yasaklar ideolojik diyoruz baştan beri. Erdoğan; rahatsızlıktan bahsedeceksen, ülke senden rahatsız, ona ne yapacaksın? Seçimden kaçmak dışında bir şey geliyorsa aklına, haber ver. — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) June 21, 2021

Trollerine mangalda kül bıraktırmıyorsun sosyal medyada ama konu seçime gelince, yerinde yeller esiyor"