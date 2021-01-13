Erdoğan’ın stratejisini Selçuki, Kazan ve Kanadoğlu’na sorduk

13 Ocak 2021 Çarşamba, 06:00

“Cumhurbaşkanı neden herkese terörist diyor” sorumuzu yanıtlayan İstanbul Ekonomi Araştırma’nın kurucusu Can Selçuki, bu söylemin siyasi bir strateji olduğu görüşünde.

Sandık başarısı için Erdoğan’ın şu anki mevcut kitlesinin yetmediğini anımsatan Selçuki, “Bu strateji kendi kitlesini sağlamlaştırmanın ötesinde Cumhur İttifakı’nın karşısında bulunan unsurların bir arada kalmasını zorlaştırmak hedefi taşıyor. CHP İstanbul İl Başkanı’na yöneltilen suçlamalar hep Millet İttifakı’nın kitlesini ayrıştırmaya yönelik söylemler. Millet İttifakı’nı sadece CHP ve İYİ Parti arasındaki seçim öncesi bir beraberlik olarak görmemek lazım. Millet İttifakı geniş anlamda Cumhur İttifakı arasında bloklanan partilere verilen ad haline geldi. Dolayısıyla buradaki esas mesele, bu partilerin Cumhur İttifakı karşıtlığıdır. Dolayısıyla böyle bir strateji ittifak ve partiler içerisinde zaman zaman sürtüşmeye neden olabilir. Ama günün sonunda partililerin Erdoğan’ın strateji nedeniyle Cumhur İttifakı’na geçeceğini sanmıyorum” dedi.

‘GÜNDEMİ KARARTIYOR’

Eski İstanbul Barosu Başkanı hukukçu Turgut Kazan ise Erdoğan’ın bu söylemiyle gündemi karartmaya çalıştığını savunarak “Şu an esas gündemimizin ‘işsizlik, yolsuzluk, soygun, vurgun ve aşı’ konusunda sağlıklı bir adım atılmadığının konuşulması gerekirdi. Ancak yaratılan suni gündemlerle bu konular kapatılıyor. Asıl gündemi tartışılır ve konuşulur yapmak istemiyorlar” dedi. Cumhurbaşkanı’nın herkesin Cumhurbaşkanı olduğunu vurgulayan Kazan, “Sayın Erdoğan bunu bilerek ve bu yemine bağlı kalarak hareket ettiği zaman kimseye ‘terörist’ dememesi gerekir. Ne yazık ki Erdoğan tarafsızlık yeminine bağlı kalmamıştır” ifadelerini kullandı.

‘TAZMİNAT DAVASI’

Cumhurbaşkanı’nın kendi yurttaşlarını terörist olarak nitelendirmesinde hukuki açıdan bir sorumluluğu olup olmadığını değerlendiren hukukçu Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu, “Hem tarafsız olacağına dair yemin eden ama aynı zamanda anayasa değişikliğiyle de parti üyesi olma imkânı tanınan bir görevliden bahsediyoruz. Bu durum zaten kendi içerisinde anayasa hükümleri olarak birbiriyle çelişen durumlar. Elbette bir milletin belirli kesimleri terörist olarak adlandırılıyorsa ve Cumhurbaşkanı bu terimi kullanıyorsa en az deyimiyle orada bir yanlışlık var demektir” dedi. Terörist olmakla suçlanan isimlerin neler yapabileceğine değinen Kanadoğlu, “Cumhurbaşkanı hakkında bir soruşturma açılabilmesi için ise belirli bir milletvekili sayısı lazım. Bu iş için 400 milletvekilinin talebi gerekir. Bunu bulma olanağı şu anda yok. Ancak teröristlikle itham edilen yurttaşların tazminat davası açması mümkün. Tabii bağımsız bir yargı yoksa, kuvvetler ayrılığı yoksa, yargı yürütmenin baskısı altındaysa, onunla ortak hareket eder gibi davranıyorsa; şu dava açılır, bu sonuç alınır demek de mümkün değil” diye konuştu.

DOLAR ALANA

Erdoğan, 12 Ocak 2017’de elinde dövizi olanları suçladı. Erdoğan, “Elinde silahı, bombası olan teröristle elinde doları, Avro’su, faizi olan terörist arasında amaç bakımından fark yoktur” dedi.

‘HAYIR’CIYA

Cumhurbaşkanı,16 Nisan 2017’de hükümet sisteminin değiştirilmesinin oylanacağı anayasa referandumu öncesinde, yeni sisteme “hayır” diyenlere yönelik 9 Nisan’daki miting konuşmasında da “Kim hayır diyor? İmralı, Kandil, FETÖ. Bunlar ‘hayır’ dediğine göre burada düşünmek gerekmez mi? Söyle bana arkadaşını, söyleyim sana kim olduğunu” dedi.

DEMİRTAŞ’A

8 Temmuz 2017’de G20 Zirvesi’nde konuşan Erdoğan, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’a yönelik “Söylediğiniz kişi bir teröristtir. 53 Kürt kardeşimi yine Kürtlere öldürten bir teröristtir” dedi.

KILIÇDAROĞLU’NA

Erdoğan, 22 Kasım 2019’da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik “Bay Kemal terör örgütleriyle iş tutuyor” ifadelerini kullandı.

BELEDİYELERE

Cumhurbaşkanı, koronavirüs salgınının yayılmaya başladığı dönemde yardım toplayan CHP’li ve İYİ Partili belediyelerin faaliyetleriyle “FETÖ ve PKK” arasında bağlantı kurdu. Erdoğan, “Bu tür teşebbüsler, geçmişte FETÖ ve PKK gibi örgütler tarafından da denenmişti” dedi.

SON İKİ HEDEF

Erdoğan, son olarak CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri için terörist suçlamasında bulundu.