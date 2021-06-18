Erdoğan'ın yine 'dili sürçtü': Suriye’yi istikrarsızlaştırma çabalarımızda beklediğimiz desteği alamadık

18 Haziran 2021 Cuma, 15:42

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu'nda gündeme dair açıklamalarda bulundu. Konuşması sırasında Suriye konusuna da değinen Erdoğan'ın dili sürçtü. Kısa süreli hata, sosyal medyada çoğu kullanıcı tarafından fark edildi.

'SURİYE'Yİ İSTİKRARSIZLAŞTIRMA ÇABAMIZDA...'

Erdoğan, "Gerek terör örgütleriyle mücadelemizde, gerekse Suriye’yi istikrarsızlaştırma çabalarımızda uluslararası toplumdan beklediğimiz desteği alamadık" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamasından ilgili bölüm şu şekilde:

"Türkiye 252 dış temsilciliği ile dünyanın en geniş 5. büyük diplomatik ağına sahip ülke konumundadır. Barışa, istikrara katkı sağlamak için çaba harcıyoruz. Suriye'de halkın iradesini yansıtacak bir siyasi çözümün olması için var gücümüzle çalıştık. 10 yıldır 4.5 milyona yaklaşan Suriyeli kardeşimizi misafir ediyoruz. Suriye'de faaliyet gösteren PKK, DEAŞ gibi terör örgütlerine karşı sahada varlık gösteren ilk ülke biz olduk. DEAŞ'ın Suriye'deki varlığına büyük ölçüde son vererek Avrupa ve dünyanın güvenliğine katkı sağladık. Şu an itibariyle DEAŞ'ın 4500 mensubunu etkisiz hâlâ getirdik.

Gerek terör örgütleriyle mücadelemizde, gerekse Suriye’yi istikrarsızlaştırma çabalarımızda uluslararası toplumdan beklediğimiz desteği alamadık."