Erdoğan'dan Antalya Diplomasi Forumu'nda önemli açıklamalar
Son dakika... AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu'nda "Statükodan çıkar sağlayanlar kendilerine asimetrik güç veren imkanı paylaşmak istemeyecektir" düşüncesini dile getirdi.
Antalya'da NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu’nun açılış programına katılan AKP Genel Başkan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açıklamalarda bulundu.
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:
- Uluslararası toplum salgının yıkıcı etkilerini yönetmede iyi bir imtihan veremedi. BM Güvenlik Konseyi tarihin en büyük sağlık krizini 100 gün sonra gündemine alabildi.
- Salgın döneminde yapılan hataların tekrar etmemesi için aşı milliyetçiliğine fırsat verilmemesi önemlidir.
- Türkiye ile ilgili son dönemde sık sık tedavüle konulan eksen tartışmaları, hazımsızlığın işaretidir.
- Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarının cepheleşme yerine iş birliğine vesile olması bizlerin elindedir.
- Önümüzdeki dönemde pergelin bir ayağını Türkiye'ye sabitleyip diğeriyle Afrika'dan Latin Amerika'ya Pasifik'ten Asya'ya tüm coğrafyalarda iş birliğini artırmak istiyoruz.
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