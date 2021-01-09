Erdoğan’ın ziyaretleri tartışılıyor: Yeni muhalefet inşası mı?

09 Ocak 2021 Cumartesi, 02:00

Erdoğan’ın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi evinde ziyaret etmesinin hemen ardından yeni yılın ikinci ziyaretini Asiltürk’e yapması, kulislerde yeni bir tartışmanın kapısını araladı.

Asiltürk’ün, yakın çevresine ziyarete ilişkin “Erdoğan, Milli Görüş içinden çıkmış ve uzun yıllar kendisiyle görüş alışverişinde bulunmuş bir lider. Ziyaret, nezaket ziyareti olmakla birlikte eski dostluklara da bir atıf” dediği belirtiliyor. Asiltürk’ün, Necmettin Erbakan’dan sonra Milli Görüş hareketi içinde “önemli bir yere sahip olduğu” da değerlendirilirken kulislerde, bu ziyaretin asıl amacının “yerli ve milli muhalefeti inşa etmek olduğu” konuşuluyor. Erdoğan, yeni yıldan hemen önce “yerli ve milli muhalefetin kendi hükümetleri döneminde nasip olacağını” ifade etmişti.

BİRLEŞTİRME ÇABASI

Kulislerde, iktidarın adım atmayı hedeflediği demokrasi, hukuk ve ekonomi alanındaki reform hareketleri için “muhalefetin desteğine de ihtiyaç duyabileceği” ifade ediliyor. Muhalefet, Asiltürk’e yapılan ziyareti, “Yerli ve milli muhalefet için ilk hamle” olarak değerlendirirken Erdoğan’ın reform çalışmaları kapsamında gerekirse İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener başta olmak üzere, SP lideri Temel Karamollaoğlu ile de görüşebileceği kaydediliyor. Asiltürk ziyaretinin ayrıca “Erdoğan’ın kamuoyuna ‘Yerli ve milli muhalefet çabası içinde olanlarla görüşmeye her türlü hazırız’ mesajını da vermek istediği şeklinde yorumlanmalı” olarak değerlendirilirken iktidar cephesinin bundan sonraki hamlesinin de “muhalefeti, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ekseninde birleştirme hamlesinin olacağına” dikkat çekiliyor.