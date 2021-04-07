Erdoğan’la görüşmede üçlü koltuğa oturtulan Leyen'in sözcüsünden açıklama
AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dün AB liderleriyle görüştüğü toplantıda, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in üçlü koltuğa oturtulmasının ardından AB Komisyonu Sözcüsü Eric Mamer, açıklamada bulundu.
AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AB liderlerinin Beştepe’deki görüşmesinin yankıları sürüyor.
Toplantıda, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in kısa süreli ayakta kaldığı ve Çavuşoğlu’nun karşısında yer alan üçlü koltuğa oturduğuna ilişkin haberin Washington Post’ta yer almasının ardından Leyen’in Sözcüsü açıklamada bulundu.
Reuters’ın aktardığına göre Eric Mamer, “Komisyon Başkanı açıkça bir şekilde şaşırdı. Von der Leyen’in de Konsey Başkanı ve Cumhurbaşkanı ile aynı şekilde oturmalıydı” dedi. Mamer ifadelerini, ‘Leyen, bu konuyu büyütmeme kararı aldı ve görüşmede İstanbul Sözleşmesi’ni gündeme getirdi’ şeklinde sürdürdü.
Reuters haberinde, “AB yürütme organının ilk kadın başkanı ve görüşmedeki tek kadın olan Leyen, şaşkın bir şekilde iç çekti. Erdoğan ve Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel daha önce hazırlanmış olan iki koltuğu oturdu” yorumunda bulundu.
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